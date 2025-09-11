Darder sustituye a Dani Rodríguez como cuarto capitán del Mallorca

El Real Mallorca ya tiene cuarto capitán. El artanenc Sergi Darder ha sido el elegido por la plantilla para sustituir a Dani Rodríguez, a quien el club sancionó y retiró el brazalete por sus declaraciones tras el partido contra el Real Madrid, en las que criticó al técnico Jagoba Arrasate. El centrocampista compartirá grupo con Raíllo, Abdón y Valjent.

El puesto vacante que había dejado Dani Rodríguez tras la decisión del club se ha decidido en una votación entre los miembros de la plantilla. El elegido ha sido Sergi Darder, que según ha informado Onda Cero Mallorca, ha sido seleccionado por un pequeño margen de votos. Muy cerca se ha quedado Vedat Muriqi, adelantado en las preferencias de sus compañeros como otros jugadores con más años en el club como Antonio Sánchez o Morlanes.

De esta forma, la cuarteta de capitanes, que hace de enlace con el club y entre otras cuestiones negocia las primas, queda conformada por Raíllo, Valjent, Abdón y Darder. Existe la posibilidad de que esta temporada se amplíe el grupo a cinco futbolistas, ya que el técnico Jagoba Arrasate, según han señalado en el programa La Zona 10, se plantea que haya un futbolista más en la capitanía; en ese caso, el portador del brazalete lo decidiría el propio entrenador.