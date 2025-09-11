Los árbitros confirman el error de Munuera Montero en el segundo gol del Barcelona al Mallorca en Son Moix

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) da la razón al Mallorca. Confirman que José Luis Munuera Montero se equivocó al dar validez al segundo gol del Barcelona después de que Antonio Raíllo cayera tendido sobre el terreno de juego tras recibir un un balonazo de un disparo de Lamine Yamal.

El CTA ha emitido un vídeo repasando las jugadas polémicas de las tres primeras jornadas con la voz de su portavoz, Marta Frías. La primera acción ha sido el tanto de Ferran Torres al equipo de Jagoba Arrasate, que generó mucha sensación de injusticia, pero que desde el CTA han sido muy contundentes: "Ante un golpe en la cabeza, lo primero es el jugador".

Frías continúa describiendo la jugada de una manera objetiva. "Un defensor del Mallorca recibe un balonazo en la cabeza y queda tendido en su área e instantes después un atacante del Barcelona marca gol. ¿Qué dice el protocolo? Ante cualquier sospecha de conmoción cerebral el árbitro debe detener el juego de inmediato para que el futbolista sea atendido", asegura.

Sigue explicando que realizó Munuera Montero: "En esta acción, el árbitro dejó seguir la jugada, pero el golpe del defensor obligaba a parar el partido en ese instante". Y añade en qué contexto sí debe permitir seguir la acción: "Sólo si eldisparo a portería hubiera llegado justo tras el impacto sería válido".

Frías concluye que el colegiado andaluz se equivocó: "La decisión correcta habría sido detener el juego. Esta jugada nos recuerda que primero está la seguridad del futbolista y después todo lo demás".

El CTA admite el error en un encuentro que claramente salió perjudicado el Mallorca porque recibió el 0-2, Morlanes vio la primera amarilla por protestar y minutos después se quedó con diez por ver la segunda.

Jagoba Arrasate dejó claro en la rueda de prensa postpartido que no entendió por qué no se detuvo el encuentro. "Esa acción lo hemos visto todo y nos explican la semana pasada en la charla que si hay un golpe en la cabeza se para el juego. El cuarto árbitro, delante mío, le ha dicho que pare porque es un golpe en la cabeza, él se lleva el silbato a la boca, todos pensábamos que había pitado, y para asombro de todos da gol. No acabo de entender. Me ha dicho que el jugador no se había mareado", dijo.

Al acabar el encuentro, Raíllo también se mostró indignado: "Hay poco que explicar. Al final la gente lo ha visto. Hace unas semanas, el protocolo de la Liga dice que si te das un golpe en la cabeza y caes hay que pitar. Pasaron diez segundos, me mareo un poco porque me quiero levantar un poco y no puedo. Creo que da tiempo de sobra de pararlo. Que nos lo expliquen, porque cualquier jugada de choque de cabezas se detiene y esta no. El árbitro interpreta, pero si el reglamento nos dice una cosa hay que cumplirla".

El capitán del Mallorca explicó qué le dijo el colegiado cuando estaba en el suelo. "Munuera Montero me pide si estoy bien y le pregunto que qué ha pasado y me dice que es gol. La explicación más clara es la de Ferran Torres, que me explica que se pensaba que había pitado y que por eso chuta. Es evidente que debería haber parado y en ese momento el partido se va. La expulsión de Muriqi es un lance de juego. Y la entrada a Mateu Morey que es peor solo es amarilla. El criterio está para cumplirlo, pero la gravedad de una entrada no depende de si una entrada va más arriba o más abajo, sino con la fuerza con la que va", apuntó.