Fantástica solución del Mallorca al abonado con el 76% de discapacidad

Final feliz entre el Mallorca y Daniel. Román Albarrán, director del Área Social del club, se ha reunido este lunes con la familia de Daniel para que pueda seguir animando a los suyos desde las gradas de Son Moix cada dos semanas.

La entidad bermellona ha ofrecido renovar a Daniel junto a su nuevo acompañante descontando la parte proporcional de los dos primeros encuentros de Liga que se han disputado en casa. Además, para compensar todo lo sucedido "nos han dado unas entradas en el palco premium para los siguientes tres partidos", confirma su sobrina Priscila a Diario de Mallorca.

El conflicto comenzó este verano para continuar acudiendo a sus mismos asientos del estadio. Daniel, que cuenta con un 56% de discapacidad psíquica que no le permite asistir al campo de manera independiente, acudió durante diez años acompañado con Joan, su cuñado. Joan falleció en abril y la familia de Daniel comenzó a buscar soluciones para que él, que tiene 59 años, pudiera seguir yendo a Son Moix.

Solicitaron al club un carné de acompañante para una persona con discapacidad psíquica, pero por una cuestión de política de empresa solamente los minusválidos que van en silla de ruedas tienen derecho a un acompañante, los psíquicos no.

Como contó este diario hace varias semanas, Priscila y su familia esperaban una rectificación por parte del cluben el caso de Daniel, pero, sobre todo, señalaron la necesidad de un cambio en la política de la empresa: “Lo ideal sería que cualquier persona con una discapacidad como esta, porque estamos hablando de más del 65%, pudiese llevar acompañante”. “Pero con los disminuidos psíquicos, que como mínimo se planteen estudiar cada caso en concreto”, demandó. Que, además, según explica, es lo que recomienda la normativa de la UEFA en estos casos.

Sin embargo, desde el club resaltaron, que se cumplió con la normativa de la entidad en este aspecto, que aplica el descuento por acompañante solo a las localidades destinadas a personas en silla de ruedas. En el resto de casos, la persona puede ir acompañada de otra al campo, pero sin entrar en la categoría de “acompañante”. Y ahí estaba el punto clave del conflicto. Desde el Mallorca explicaron que, en caso de querer que se actúe de forma distinta, debería plantearse un cambio de normativa desde la dirección de la entidad para que se aplicara también al resto de afectados.

Esta política de empresa podría cambiar las siguientes temporadas: "Nos han dicho que si presentamos de manera formal nuestra petición para que las personas con discapacidad tengan derecho a un acompañante desde la directiva van a estudiarlo para poder cambiar la normativa del club y nosotros vamos a dar de plazo hasta diciembre". Además, Priscila añade: "Tenemos más de 1000 firmas y en diciembre presentaremos de manera formal nuestra petición para que puedan cambiar la normativa no solo para Daniel sino para todos los que se vean afectados".

Desde el domingo 21 de septiembre contra el Atlético, el Mallorca ganará a dos hinchas más, pero sobre todo permitirá a Daniel disfrutar de aquello que más feliz le hace: animar a los suyos desde las gradas de Son Moix.