Mateo Joseph: «No siento presión por marcar el primer gol»

Lleva poco tiempo aquí, pero es inevitable preguntarle por lo sucedido con Dani Rodríguez y sus dos comunicados. ¿Cómo ha sentado en el vestuario?

Es una situación que no es agradable del todo para qué te voy a mentir. Sí es cierto que el míster y el club han tomado una decisión y al final Jagoba Arrasate es el que tiene toda la responsabilidad del grupo y hay que respetar la decisión. Somos todos un equipo y vamos todos en esa dirección.

El entrenador fue el triste protagonista al ser señalado en ambos escritos. ¿Cómo le ha visto?

Somos conscientes de que estas situaciones pueden suceder, aunque sean desagradables, pero el club y el míster ya han tomado una decisión y hay que ir a fuego con ello.

¿Cómo se está sintiendo en este primer mes en el Mallorca, habiendo jugado en los tres primeros encuentros?

Estoy muy contento porque estoy participando y me estoy integrando bien tanto en el grupo como fuera y dentro. Intento dar el máximo cada día para devolver la confianza depositada en mí.

¿Y su adaptación aquí?

Es buena. Es un lugar y un club espectacular. Estoy muy contento de estar aquí, mi familia, que es la que más me conoce, lo nota y me lo dice. Estoy muy agradecido con la oportunidad y tengo muchas ganas de ver cómo avanza el año.

¿Qué sintió al jugar por primera vez en Son Moix?

Fue un contexto complicado contra el Barcelona, pero me sentí cómodo dentro de lo que cabe. Me encantó poder debutar ese día. A otra gente le gustaría comenzar en otras condiciones más cómodas. Fue un inicio duro y todos hicimos que nos sirviera para el futuro y lo trabajamos bien. El estadio tiene un ambiente muy familiar. Se ve a gente que quiere mucho al club y la verdad que es un honor jugar para esta entidad y ver que la afición está tan involucrada con los jugadores y que les apoya bastante. Quiero devolver los ánimos de la grada en forma de trabajo y ojalá de resultados.

Se marcharon al parón con solo un punto en tres partidos.

Tenemos muchas ganas del siguiente encuentro. Siempre quiero más y más. Estoy seguro de que irá bien contra el Espanyol.

¿Miran el calendario que se les avecina o van partido a partido?

Hay que centrar la energía en el Espanyol. Si vas a pensar en otras cosas no es lo ideal porque la desvías. Hay que hacer buenos entrenos y cuando llegue el choque estaremos preparados para estar muy concentrados.

Mateo Joseph, durante la entrevista con este diario. / Manu Mielniezuk

¿Siente que viene a sustituir a Cyle Larin?

En el fútbol hay entradas y salidas. Cada jugador es diferente. Intentaré dar el máximo y lo que me piden lo intentaré dar al 100% y ojalá pueda ir muy bien.

¿Es una presión añadida?

Como futbolistas profesionales no sentimos en sí presión, pero sí intentamos rendir al máximo nivel y tratar de cuidar todos los detalles. Siempre me exijo al máximo e intentaremos que todo vaya bien.

En el anterior encuentro jugó con Muriqi en el Santiago Bernabéu. Dio la sensación de que se complementan muy bien.

Creo que nos podemos completar muy bien. Somos jugadores inteligentes y nos podemos ayudar mucho en diferentes contextos y él, al ser un poco más veterano, siempre me intenta dar consejos y lo agradezco muchísimo.

¿Cómo se siente más cómodo: como delantero centro jugando solo o con Muriqi?

No es sentirse más o menos cómodo, sino que hay situaciones en las que depende del contexto del partido porque con un delantero como Muriqi me siento muy bien y tengo ganas de que en más partidos pueda tener esa opción porque creo que nos podemos complementar muy bien. Contra el Celta jugué solo y hay que sacarle provecho y dar el máximo. También he jugado muchas veces solo. Respetaré la decisión del míster todos los partidos y lo que tenga que ser. Daré el máximo para intentar ayudar al equipo.

¿Un delantero siente presión por marcar su primer gol jugando en un club nuevo?

Hace unos años te diría que sí, pero ahora te contesto que no. Meter gol en un deporte como el fútbol no siempre depende de ti y entonces te voy a decir que presión no siento, pero sí tengo muchas ganas. Es importante saber lo que toca y toda mi vida he metido goles. Si hago lo que debo será igual.

¿Por qué decide venir al Mallorca?

Tuve una conversación con Pablo Ortells y Jagoba en la que me demostraron toda la confianza que tienen en mí. En algunos aspectos me conocían hasta casi más que yo y eso me hizo sentir muy bien. Tomé esta decisión también con el corazón.

¿Qué le dijeron de una forma más precisa?

Todo lo que veían que podía explotar de mi juego, mis características y cómo pueden sacar lo mejor de mí. Estaba de acuerdo y para mí eso era importante porque ellos intentarán sacar el máximo y yo lo daré todo, así que creo que eso siempre tiene que tener un final feliz.

¿Cómo se puede sacar lo mejor de usted?

Al final depende mucho del contexto y muchas veces no solo de uno mismo. Aunque estoy más cerca haciendo lo que toca y trabajando duro, como he hecho siempre. También es muy importante sentirse con confianza por parte del club y el míster, que en este caso la estoy sintiendo y poco a poco se me va a ver con más confianza y mejor. Se lo agradezco mucho a ellos porque también he podido encontrar un sitio en un club como el Mallorca.

Se reencontró con Pablo Torre después de coincidir en las categorías inferiores del Racing y de España Sub-21.

Venimos de situaciones en las que no éramos muy importantes y creo que aquí nos estamos volviendo a sentir bien y felices. Venimos cada día con una sonrisa e intentaremos dar el máximo por este club.

¿Alguien le dio algún consejo al llegar?

El capitán. Raíllo me dijo que el Mallorca es de gente trabajadora que lo da todo. Da igual lo que suceda al final o al principio y hay que darlo todo los 90 minutos del partido. He visto desde el primer minuto que todo el mundo se esfuerza mucho aquí y la verdad que me representa este espíritu trabajador y estoy muy contento de que sea así.

Cambiando de tema, su abuelo paterno es de Antigua y Barbuda (país del Caribe, que incluye estas dos islas, además de otras más pequeñas).

Sí, por parte de la familia de mi padre son del Caribe. Y sí, es muy bonito. No he ido nunca, pero tengo muchísimas ganas de conocer el lugar.

Su padre es inglés, su madre, de Santander y usted creció en Escobedo, que es un pueblo de unos 1000 habitantes.

Sí, exacto. Es una mezcla poco común. Estoy muy agradecido venir de dónde procedo porque me ha enseñado a estar donde estoy. Siempre tengo muchas ganas de ir a Escobedo cuando tengo algún día libre porque ir a ver a la familia y a amigos siempre me da energía y me carga las pilas.

¿Cómo es crecer en un pueblo pequeño?

Es conocer a toda la gente que vive allí. Es muy bonito porque hay mucha tranquilidad. A mí me la da, pero creo que más a mis padres. Cuando estás en un pueblo y tienes hijos, es menos peligroso entre comillas. Ves a gente muy trabajadora, honesta y bondadosa. La verdad es que estoy muy agradecido por haber crecido allí.

¿Su familia tenía una heladería cerca de la playa de El Sardinero?

Sí. Los abuelos de mi madre tenían una muy famosa en la zona que se llamaba Heladería Italiana. Mi madre nos cuenta muchas historias de cuándo era pequeña y siempre hemos ido allí. Pasó a mis tíos y la verdad que era bonito. Cada vez que podíamos comíamos un helado o un postre. Y allí enfrente de la playa había mucho espacio para jugar al fútbol y correr y cuando no, a la playa.

En esa playa juegan mucho a palas.

Sí. Y Pablo Torre juega más que yo. Siempre me quedaba con el balón, pero a él le he visto mucho jugar con las palas y le gusta. Yo también he jugado y hay que ser bueno jugando porque si no la gente se enfada.

¿Coincidieron antes de jugar al fútbol juntos?

Nos hemos visto muchas veces, al final Santander no es una ciudad tan grande. Siempre nos veíamos por allí, pero también cuando hay un acontecimiento ves a todo el mundo.

Empieza en el Escobedo, le ficha el Racing, luego el Espanyol, el Leeds y ahora estás cedido en el Mallorca.

Mucho cambio, sí. El otro día lo hablaba con mi madre porque al final somos unas personas trabajadoras y el cambio no nos asusta. Somos valientes y bueno, es un cambio que es a mejor y como he dicho, estoy muy agradecido con tener esta oportunidad y lo daré todo para aprovecharla al máximo.

¿Se acuerda de alguna anécdota del primer entrenador?

Sí, me acuerdo mucho de mi primer técnico, que se llama Norberto. Sigue en el Escobedo, está de coordinador y tengo muy buenos recuerdos de él, también de Sergio de Matabuena, que fue exfutbolista, de Jandro que me entrenó en el primer año del Racing y ahora más recientes Paco Gallardo, que está en la sub-20 y Santi Denia, que depositaron mucha confianza en mí y creo que en parte gracias a ellos estoy aquí.

¿En qué le ayudaron para dar el siguiente paso?

Me daban mucha confianza y me hacían sacar el máximo de cada situación, de cada entrenamiento, a nunca dar nada por hecho, a estar siempre pendiente de los detalles, a exigirme, a ir mejorando cada día y eso lo agradezco mucho porque va con mis valores y me hacen estar aquí hoy en día.

¿A qué edad le ficha el Espanyol?

A los trece, que iba a cumplir los catorce en octubre, me fui a vivir allí sin miedo al cambio. Eso fue duro también, pero vino bien.

¿Es hijo único?

No, tengo tres hermanas mayores. Al final, he sido el niño pequeño y me alegro porque habría sido aburrido ser hijo único.

Al ser el pequeño, seguro que cada vez pudieran iban a verle.

Sí. La situación económicamente no era del todo ideal porque éramos una familia grande y era complicado, pero algunas veces mis padres cogían el coche y se plantaban en Barcelona, aunque estuvieran a casi ocho horas porque encima iban por las carreteras de los no peajes. Ver los pasos que hemos dado hasta ahora me hace estar muy agradecido de verdad con todas las personas que han estado en mi camino. Por eso, cada día vengo con una sonrisa porque hay que estar contento con todo lo que ha ido pasando y dónde estamos ahora.

Cuando le viene a fichar el Espanyol cómo sienta en su familia: ¿hay más ilusión o preocupación?

Yo tenía una ilusión tremenda y no pensaba lo que suponía irme a vivir fuera. Solo veía a un equipo de Primera División que viene con una cantera importante como la del Espanyol y sin pensarlo lo tenía claro. Mi madre cuando llegó se quedó en shock, mi padre se puso muy contento y cuando me fui sucedió al revés. Mi madre lo tenía muy asumido y a mi padre dijo le costó un poco más. Cada uno lo vive a su manera, pero todos estamos seguros de que pasara lo que pasara, esa situación me iba a hacer más fuerte y me iba a aportar en el futuro.

Estuvo cuatro años en el Espanyol y luego vinieron Víctor Orta y Gaby Ruiz para convencerle para fichar por el Leeds.

Sí. Todo lo que me dijeron cuando vinieron a verme se ha ido cumpliendo. Son dos grandes personas, tenían mucha confianza en mí y se lo agradezco muchísimo y le deseo lo mejor a ellos.

¿El partido del próximo lunes le hace especial ilusión?

Sí. Cuando salí de allí no fueron igual las mejores formas, pero estoy muy agradecido con el Espanyol porque al final me cogieron como un niño y me fui como un futbolista preparado casi para el mundo profesional. Estoy muy agradecido con toda la gente que formó parte de ello y estoy muy contento de haber estado allí cuatro años y medio.

¿Le ficha el Leeds y su madre va con usted a vivir allí?

Sí. Viene conmigo. Es un cambio, que creemos que era a mejor en un club en ese momento de la Premier League que llamaba y que ofrecía un proyecto muy interesante. Ha ido muy bien y he aprendido mucho de mi etapa allí.

¿Y en Mallorca estará también con usted?

Ahora estoy más solo. Mi madre está más en Santander, cuando mi madre viene conmigo a Inglaterra mi padre se queda allí, ya que tiene una academia. Ahora los dos viven allí y ahora hay que espabilar un poco en la vida.

¿Cómo es vivir en Leeds?

No es lo mismo. No hay tantas cosas para hacer, pero tenía claro que era el sitio donde tenía que estar en ese momento. No es el lugar más bonito, pero sí es acogedor. Vivía cerca del campo de entrenamiento y usé ese tiempo para estar concentrado en lo que tenía que hacer.

Disfrutó de un ascenso a Premier la temporada anterior.

Sí. Fue increíble, encima ganamos la Liga en el último minuto y todo fue maravilloso. Tengo muchas ganas de vivir momentos como esos porque son maravillosos

¿El nivel del fútbol inglés es superior al del español?

No, te diría que es más físico. Aquí hay más organización. Cada país tiene sus características.

Este verano jugó con España Sub-21 y cayeron en cuartos de final contra Inglaterra, ¿Cómo le sentó?

Estuve un poco no triste y con una espinita porque había un buen grupo y me quedé con la sensación de haber podido hacer más. Así es el fútbol. Esa experiencia seguro que nos servirá en el futuro y estoy satisfecho de haber vivido esta etapa que es muy bonita.

Con España Sub 21 en 10 partidos marcó siete goles y con el Leeds, en 71 encuentros, seis goles.

Son situaciones diferentes porque de los 71 que jugué con el Leeds en 40 salí en los últimos cinco minutos. Al final la gente ve la cifra de los 71 partidos, pero estoy seguro de que igual jugué catorce o trece de titular y seis goles es una cifra buena. Sé lo que ha pasado y tengo la conciencia tranquila de que he dado mi máximo en cada momento y es lo mejor que le puede pasar a una persona: estar tranquilo y tener esa paz interior de haberlo dado todo y de hacer las cosas bien. En la selección se ha visto de lo que soy capaz, en el Leeds cuando he jugado y tenido la confianza se ha visto de lo que soy capaz y tengo ganas de demostrarlo aquí. Y de estar al máximo.

¿Tiene algún reto personal?

Lo más importante es cada día y cada momento aquí. Disfrutarlo y dar el máximo. Ese es mi objetivo, que cuando mire atrás el resultado puede ser el que sea, porque depende de uno mismo, pero no del todo, así que cuando mire atrás decir qué bien estuve en Mallorca, qué espacio más cómodo para trabajar y lo di todo y mira qué bien fue. Ese es mi reto, que en el futuro mire atrás y que me saque una sonrisa.