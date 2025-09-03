Caso Dani Rodríguez: Castigo mínimo e insuficiente

El Real Mallorca ha entrado en el caso Dani Rodríguez con demasiada benevolencia. La situación, que es más habitual en los vestuarios de lo que creen los aficionados, aconsejaba cortar por lo sano, pero el club lo ha hecho como ya es habitual, con un buenismo excesivo para quienes conocen los tan cacareados a veces ‘códigos del fútbol’. Entre ellos, que los «trapos se lavan en casa».

Que Dani se quejara en público de que no le sacaran en el Bernabéu y saliera antes al partido un chaval recién llegado es incluso más grave que cuando Leo Román abrió la boca para reclamar más minutos o incluso la titularidad.

¿Tenían razón? Puede ser, pero hacerlo público no gusta en los vestuarios. Básicamente, porque se hace de menos a los compañeros.

Quizás Dani Rodríguez se quejó con fundamento, pero también lo podrían hacer otros y no ha sido el caso. Y también habrá quién piense que algo podía haber comentado el ya excapitán bermellón en favor de los que no jugaban cuando el gallego era titular siempre aunque estuviera mal de forma (y nadie ha dudado nunca de su compromiso, por cierto).

La situación actual es más grave que toda queja. Por las formas y por quién ha sido el centro de sus quejas: el entrenador. Dejar sin castigo estas declaraciones, en público, son la base de cultivo perfecta para que la figura de Jagoba Arrasate pierda fuerza y credibilidad en el vestuario. Porque, no lo olvidemos, los futbolistas son egoístas por naturaleza y si ven flaquear la posición del técnico... acuérdense de la conocida frase de ‘hacer la cama’.

El club ha querido reforzar a Arrasate y ha decidido sancionar con diez días de empleo y sueldo a Dani. Pero el Mallorca se equivoca, el castigo es mínimo e insuficiente. Por el bien del vestuario, para que los jugadores entiendan que deben ir todos por el camino.

Ahora queda por ver cómo reacciona Arrasate, pero lo más normal sería que Dani Rodríguez ya no juegue más con el Mallorca. Si es así, la suerte para el gallego es que en Turquía, Arabia y Catar aún tienen el mercado abierto.