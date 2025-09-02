Pablo Ortells, sobre Dani Rodríguez: "Hay que dar ejemplo, no puedes decir una cosa y hacer otra"

Pablo Ortells, director de Fútbol del Real Mallorca, ha hablado hoy sobre el cierre del mercado de fichajes y, en especial, sobre toda la polémica que ha creado Dani Rodríguez al cuestionar públicamente por dos veces el trabajo de Jagoba Arrasate, a la vez que mostró su enfado porque Jan Virgili jugase en el Santiago Bernabéu "con solo un entrenamiento" . "Con las redes sociales salen más cosas a la luz. Sigo creyendo en que tenemos unión, hay que anteponer el equipo a lo individual. Es un deporte de equipo, el escudo es el mallorca y los demás estamos a disposición de él. Tenemos que dar ejemplo. No puedes decir una cosa y hacer otra. Hay que ser humildes y trabajador y reconocer errores", ha apuntado el directivo bermellón.

Tal y como dijo ayer, ha reconocido que es una situación que no gustó en el seno del club. "Es una situación que no es agradable, el entrenador es el que decide. Los jugadores deben respetar las decisiones del entrenador, estas cosas tienen que solucionarse cara a cara. Si un jugador tiene un problema con lo que sea estamos abiertos a tratar cualquier cosa. El club está por encima de todos. Tenemos que pensar en el futuro después de lo que escribimos. Cuando tengamos una solución lo comunicaremos", ha comunicado acerca de una posible sanción al 14 del Mallorca.

"Muchos se quieren ir y otros quedarse. Esto es un caso. No hay desunión en el grupo, conviven bien los jugadores, no veo nada alarmante. Se tomarán las medidas que se tengan que tomar. Desde fuera cada uno puede opinar lo que sienta. Cuando tú manejas un grupo de 25 jugadores pueden surgir situaciones de todo tipo", ha añadido.

"Son situaciones que no se han resuelto. Fastidia que sea Dani, que tiene mucha historia detrás. Tenemos que resolverlo y tomar cartas en el asunto".

Sobre Jagoba Arrasate, Ortells ha asegurado que el técnico de Berriatua está molesto. "Jagoba evidentemente está fastidiado igual que todos. A nivel de sanciones, hay una parte deportiva y luego otra de parte de club. Creo que con un mensaje así el club debe intervenir", ha zanjado.