La opinión de Sebastià Adrover: Este delirio de Dani Rodríguez debe tener consecuencias

Vaya favor le ha hecho Dani Rodríguez a Pablo Ortells para que ahora estemos hablando de su delirante segundo comunicado en lugar de las carencias de este mercado de fichajes. Pero es que lo del centrocampista del Mallorca no tiene ninguna defensa. Es muy grave y debe tener consecuencias de inmediato. Si ya era alucinante que uno de los capitanes y pesos pesados del Mallorca acusara a Arrasate de faltarle al respeto por no haber jugado en el Bernabéu, todavía lo fue más cuando anoche sorprendió con un mensaje todavía peor.

Es muy difícil de entender lo que busca el veterano futbolista al cuestionar de esta manera a su entrenador y, además, de meter en el saco a un chaval de 19 años que acaba de llegar como Virgili. El gallego se ha cargado sus siete años en Son Moix con dos notas que evidencian que está muy mal aconsejado, como mínimo.

En apenas 24 horas ha pasado de Guatemala a Guatepeor. Por eso es obligado que, más allá del lógico rechazo de Ortells pronunciado ayer ante los periodistas, el club tiene que actuar. No le queda otra. Y aquí entra Arrasate, por supuesto. El técnico tiene que coger el toro por los cuernos porque el vestuario no se le puede ir de las manos. Solo se han disputado tres jornadas y parece que el Mallorca lleva treinta y que hace semanas que está en puestos de descenso. Hay margen para dejar las cosas claras, pero esto exige que haya una muestra de personalidad del que manda. Ya está bien de niñatadas.