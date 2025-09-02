El Mallorca hace oficial la cesión de Cyle Larin al Feyenoord hasta final de temporada

Cyle Larin jugará cedido en el Feyenoord Rotterdam hasta final de temporada, tal y como ha hecho oficial el Mallorca este martes. El acuerdo entre el club bermellón y el neerlandés, que incluye una opción de compra, ha culminado un verano de conjuras sobre el futuro del delantero, que finalmente reforzará el ataque roterdamés. El canadiense lucirá el número 10.

"Estoy encantado de estar aquí", ha afirmado Larin en su presentación con el Feyenoord. "Conozco la historia del club, la pasión de la afición y el deseo del club de competir por títulos. Eso encaja a la perfección con mi personalidad, y tengo muchas ganas de jugar en el Feyenoord y trabajar con el entrenador Robin van Persie", ha sostenido.

Y es que Van Persie ha sido precisamente una de las claves de que Cyle Larin recale en las filas del Feyenoord: "Es delantero, como yo, y su presencia me convenció para venir a Rotterdam. Puedo aprender mucho de él". Larin también subrayó su condición de goleador en Turquía, con 39 goles en 109 partidos, y la conquista tanto del título de liga como la copa con el Besiktas en 2021. Ahora, tras dos campañas modestas en La Liga, el delantero busca recuperar su mejor versión en la temporada 2025/26.