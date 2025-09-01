En directo | Último día de mercado del Real Mallorca: Larin se marcha al Feyenoord

Maffeo y Larin centran el último día del mercado de fichajes

La carpeta de Maffeo y Larin es la más importante por resolver. Ha sido sin duda el culebrón del verano y siguen sin encontrar una solución que contente a todas las partes. En el caso del atacante canadiense, dejó claro que quería marcharse tras los sucesos del partido ante el Getafe, donde mandó callar a una parte de la grada.