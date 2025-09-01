En Directo
En directo | Último día de mercado del Real Mallorca: Larin se marcha al Feyenoord
Tras un intenso verano, cuando el reloj marque esta noche las 00:00 horas, el mercado de fichajes –en España– habrá concluido. Al Real Mallorca y a su director de fútbol Pablo Ortells les espera mucho trabajo en el día de hoy. La salida o no de Maffeo y Larin, otro refuerzo más para el ataque, alguna sorpresa inesperada...
Cesión de Larin al Feyenoord
La salida de Cyle Larin al Feyenoord será en calidad de cedido con opción a compra a final de temporada.
Vuelta al trabajo tras el descanso para comer
Pablo Ortells, Andy Kohlberg, Aritz Aduriz y Alfonso Díaz ya han vuelto a las oficinas de Son Moix tras el descanso para comer. Sigue trabajando el Real Mallorca en este último día de mercado.
Miguel Chacártegui
Fin al culebrón de Cyle Larin en el Real Mallorca
Ha tenido que llegar el último día de mercado para que la incómoda situación de Cyle Larin se resuelva con final feliz para todas las partes. El delantero del Real Mallorca, que quería abandonar el club este verano, se marcha al Feyenoord de la Eredivisie, según ha adelantado el periodista Fabrizio Romano.
Larin, rumbo al Feyenoord
Uno de los culebrones mallorquinistas del verano parece llegar a su fin. Según informa Fabrizio Romano, Cyle Larin se marchará al Feyenoord.
Así llega el Real Mallorca al último día de mercado
Altas
- Pablo Torre (FC Barcelona)
- Lucas Bergström (Chelsea)
- Mateo Joseph (Leeds)
- Kumbulla (Roma)
- Jan Virgili (Barça Atlètic)
Bajas
- Dominik Greif (Lyon)
- Copete (Valencia)
- Van der Heyden (Gante)
- Robert Navarro (Athletic)
- Dani Luna (Huesca)
- Valery (Girona* Fin de cesión)
- Chiquinho (Wolves* Fin de cesión)
Descanso para comer antes de las horas decisivas
Tanto Pablo Ortells, como Aritz Aduriz, Alfonso Díaz, Jagoba Arrasate y Andy Kohlberg han abandonado las oficinas de Son Moix para comer y preparar las últimas horas del mercado de fichajes de verano.
Miguel Chacártegui
Maffeo y Larin centran el último día del mercado de fichajes
La carpeta de Maffeo y Larin es la más importante por resolver. Ha sido sin duda el culebrón del verano y siguen sin encontrar una solución que contente a todas las partes. En el caso del atacante canadiense, dejó claro que quería marcharse tras los sucesos del partido ante el Getafe, donde mandó callar a una parte de la grada.
César Mateu
Andy Kohlberg llega a Son Moix para el último día de mercado
El propietario del Real Mallorca, Andy Kolhberg, ha llegado a las 11:30 a Son Moix para el último día de mercado del Real Mallorca.
Pablo Ortells, Alfonso Díaz y Aritz Aduriz se encuentran en el estadio bermellón desde las 9:30.
Jagoba Arrasate llega a Son Moix y se marcha una hora después
El entrenador del Real Mallorca, Jagoba Arrasate, ha llegado a las 12:30 a Son Moix para reunirse con Andy Kohlberg, Pablo Ortells, Artiz Aduriz y Alfonso Díaz para preparar para este último día de mercado.
- Jagoba Arrasate se estrena como botillero en el Frontón de Sineu
- La doble vara de medir de un árbitro que destrozó al Mallorca
- Arrasate aparta a Maffeo, Larin y Luna
- El Mallorca acepta la oferta del Lyon por Greif, pero pide garantías de cobro
- Sitúan al Mallorca tras el delantero Sheraldo Becker
- El Mallorca niega un acompañante a un abonado con el 76% de discapacidad
- Horario y dónde ver por televisión el Mallorca-Hamburgo
- Mateo Joseph aterriza en Palma para unirse al Mallorca