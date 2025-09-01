La opinión de Emilio Pérez de Rozas: Qué poco cobra Arrasate

Lo escribí el otro día y lo vuelvo a escribir hoy y eso que no he cruzado palabra alguna con él en mi vida, pero sí conozco y he hablado, por ejemplo, con un magnífico futbolista que ha estado a punto de fichar este verano por el Real Mallorca y que habló con él y me dijo que «es un ser maravilloso, me lo contó todo, no me engañó en ningún momento, trató de seducirme con su proyecto, con su plan y, si no he terminado en Palma, es porque todo lo demás no me cuadraba pero, por él, hubiese venido a ciegas».

No tengo ninguna duda, cero dudas, de que lo mejor que tiene este Real Mallorca es Jagoba Arrasate. Y de mucho. Hasta de demasiado. Es decir, que no sé si todo lo demás está a su altura. Desde luego, de momento, el mercado de verano, no, ni por asomo. Pero él, el ‘míster’, Arrasate, ni rechista. Es más, ha llegado a prescindir de tres de sus titulares de la pasada temporada porque «no están donde deben estar, no tienen la cabeza donde hay que tenerla». Y se queda tan tranquilo. Pierde tres titulares y él tira ‘palante’ con lo que tiene.

Y no solo tira ‘palante’ sino que sobrevive. Antes de llegar Arrasate, el ‘Mallorqueta’ vivía desesperado toda la temporada buscando, persiguiendo, tratando de encontrar tres equipos peores que él, que ellos, para salvarse. Ahora, con el ‘mister’ de Berriatua se salva solito y, no solo eso, sino que acaba alegremente en mitad de la tabla.

Se dirá que es trabajo de todos y debe ser cierto, pero en el caso de un equipo tan modesto, tan normal, tan ascensor como el Real Mallorca, la figura del entrenador es primordial. Es más, hay quien afirma que Pablo Ortells es bueno, fundamentalmente, escogiendo entrenadores. Yo, que no sé mucho de fútbol, bueno sé lo que me explican Alejandro Vidal y Ricard Cabot, sí, mis dos amigos, pero lo que sí descubro es que para que una plantilla como la del Mallorca se salve o tiene un entrenador que sepa cómo se hace eso, es decir, salvarse, o esa misión es, simplemente, imposible.

Miren, lo que hizo el ‘Mallorqueta’ en el majestuoso Santiago Bernabéu fue un gran partido. Vale, sí, vivió una pájara que (casi) lo sentencia definitivamente tras encajar el primer tanto pero luego, amigos, se comportó como un enorme equipo, como un equipo que no se dio por vencido, como un equipo que sabía qué debía y cómo podía hacerlo.

Repito y estaría bien que no lo olvidásemos, eran 940 millones de euros contra 66 ¡ojito al dato! Y, sobre el césped, en ningún momento se notó esa diferencia. Vale, no todo es dinero en esta vida, de acuerdo, pero, en el fútbol, los buenos futbolistas, los futbolistas que deciden, cuestan y cobran millones y millones de euros.

El Real Mallorca, lógicamente, tiene pocos, muy pocos, de esos futbolistas. Bueno, podría decirse que, en comparación a los demás, es decir, a los que los tienen, no tiene ninguno. Pero los jugadores rojillos se comportaron, en el satélite de Florentino Pérez, como si mereciesen, eso, formar parte de una plantilla multimillonaria.

Pensaran que estoy exagerando y no es así, no, si vuelven a ver el partido, cosa que no harán, les entiendo, comprobarán que el encuentro, sí, cierto, pudo acabar 4-1 pero, como es fútbol, también pudo cerrarse con un tremendo y apoteósico 2-2, pero el Real Madrid, sobre todo el Real Madrid, tiene eso, cuando no aparece ¡¡¡¡siempre aparece!!!! Courtois, aparece otro, cualquier, por ejemplo, Carreras y salva al gigante de caer y/o empatar ante el modesto Mallorca.

Ha sido un mercado tremendo para el Mallorca, han podido volver loco a Arrasate, que jamás, insisto, perdió la sensatez y el ‘Mallorqueta’, en este inicio de temporada y pese a llegar al parón de selecciones con solo un punto tras tener el inicio más horroroso de la historia, solo tiene un punto, cierto, pero sus sensaciones son buenas. ¿Mejorables?, probablemente, pero con estas sensaciones debe salvarse que es de lo que se trata ¿no?, de lo contrario denle al bueno de Jagoba una plantilla de 940 millones de euros y verán lo que hace con ella.