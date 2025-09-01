Dani Rodríguez vuelve a cargar contra Arrasate y mete en el saco a Jan Virgili

A Dani Rodríguez no le bastó con la incendiaria publicación que realizó ayer en Instagram cargando contra Jagoba Arasate por no haber jugado en el Santiago Bernabéu, sino que hace pocos minutos ha metido más leña al fuego en su intento de explicación y de pedir disculpas ha vuelto a cuestionar las decisiones del técnico del RCD Mallorca y ha puesto nombre y apellido a uno de sus motivos del enfado: Jan Virgili.

Comunicado de Dani Rodríguez en su Instagram / DM

"No puedo aceptar la falta de respeto hacia el compromiso y la dedicación. Me duele que un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta", ha escrito en referencia al extremo de 19 años.

Dani ha comenzado su publicación, a través de las historias de Instagram, intentando aclarar el motivo de la publicación de este domingo en la que se quejó de no jugar ante el Real Madrid. "Mi enfado no tuvo nada que ver con que mis hijos no pudieran verme ni creo tener más derecho a jugar que nadie por ese motivo", relata. A continuación, afirma "entender" las decisiones de Arrasate, aunque posteriormente se contradice al nombrar a Jan Virgili.

"No puedo aceptar la falta de respeto hacia el compromiso y la dedicación. Me duele que un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta con sudor y entrega". Un mensaje en clara alusión al extremo del Barcelona y que se contradice con su anterior afirmación de entender las decisiones de Arrasate.

"Ojalá Jan triunfe aquí y entre todos podamos ayudarle. Pero que algo así ocurra manda un mensaje horrible al vestuario: da igual el trabajo, la entrenga o la lealtad. Eso es lo que me enfadó", añade.

En estos dos primeros párrafos, en los que cuestiona públicamente las decisiones de Arrasate arguentando que otros jugadores son más veteranos en la plantilla, procede a pedir disculpas: "Sé que no debí hacerlo público, pero en ese momento, la pasión pudo más que la razón. No pude controlar esa frustación y reaccioné así; fue un pensamiento en alto, visceral, nacido del amor por estos colores".

"Que quede claro: este es el club de mi vida. Siempre he dado y daré el máximo por esta camiseta. Solo pido que se respete ese mismo compromiso. El sábado ese respeto no estuvo ahí", concluye.

El escrito del gallego, que está corriendo como la pólvora en redes sociales, ha indignado todavía más si cabe al mallorquinismo y a la directiva del club, reunida en estos momentos en las oficinas de Son Moix en las últimas horas del mercado de fichajes.