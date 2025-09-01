Fin al culebrón de Cyle Larin en el Real Mallorca

Ha tenido que llegar el último día de mercado para que la incómoda situación de Cyle Larin se resuelva con final feliz para todas las partes. El delantero del Real Mallorca, que quería abandonar el club este verano, se marcha al Feyenoord de la Eredivisie, según ha adelantado el periodista Fabrizio Romano.

Con su marcha, el Mallorca libera una gran parte de la masa salarial de la plantilla y falta por ver si antes de que el mercado de fichajes llegue a su final esta medianoche la dirección deportiva busca otro perfil de jugador para el ataque.

Larin, que nunca ha coenctado con la afición del Mallorca, firmó su sentencia en mayo al mandar callar al público en el último partido de la Liga anterior contra el Getafe en Son Moix. Antes recibió silbidos ante lo que interpretaron como una falta de actitud, a lo que contestó con la celebración de su séptimo gol del curso mandando a callar a la grada, algo que todo el estadio respondió con una sonora pitada.

Tras ello, tanto jugador como club tenían claro que su etapa debía finalizar, aunque sus pretensiones económicas y deseo de jugar preferentemente en España han impedido encontrar equipo hasta ahora. En Países Bajos buscará encontrar su mejor nivel para así ser importante en Camadá en el Mundial del año que viene.

Puedes seguir las novedades del Mallorca en este último día de mercado en este enlace.