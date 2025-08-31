Real Madrid-RCD Mallorca: 73 segundos de desconexión fatal

Una desconexión fatal, de esas que un equipo como el Mallorca no se puede permitir jamás, tiraron por la borda un plan que estaba saliendo a la perfección en el Santiago Bernabéu. Es verdad que el Real Madrid infundía respeto, pero la realidad es que el gol con el hombro de Muriqi alimentaba las ilusiones de éxito en un escenario de postín (0-1). Fueron setenta y tres segundos, entre el minuto 37 y 38, que tumbaron a los bermellones casi sin darse cuenta.

Guler igualó cuando mejor estaba el equipo de Arrasate. Huijsen se aprovechó de su altura para superar la marca de Mateu Jaume y asistir al turco, que entró absolutamente solo en el corazón del área pequeña para anotar de cabeza. Fue un error defensivo porque el menudo jugador no encontró ninguna oposición para instalar el 1-1 en el marcador.

Y cuando ese jarro de agua fría todavía estaba en la cabeza de los mallorquinistas, llegó el segundo. Mateu Jaume perdió el balón y originó una contra que pilló al equipo descolocado, todo un regalo para Vinicius. El brasileño demostró que es uno de los mejores del mundo con espacios y avanzó metros con decisión para batir a Leo Román con un tiro cruzado (2-1). Fue un mazazo porque en un suspiro el Real Madrid se había puesto por delante.

Visto lo visto, más allá de los tres tantos bien anulados a instancias del VAR del conjunto blanco, estas dos acciones fueron decisivas para que el Mallorca se quedara sin premio. Una lección que deberá servir para mejorar en lo que queda por delante.