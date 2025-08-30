La primera gran salida de nivel

Tras dos partidos en casa, ya le tocaba al Real Mallorca volver a hacer la maleta y viajar en esta Liga. Pero seguro que empezar haciéndolo con una visita al Santiago Bernabéu (21:30 horas/Movistar), al Real Madrid y todo lo que ello conlleva, no es la opción preferida de nadie del club. Para rascar algo en un escenario así se necesita al equipo cerca de su mejor nivel, rozar la perfección durante los noventa minutos –o 95 si se echa la vista al pasado más reciente en la capital– y una gran dosis de suerte.

Con el mercado por cerrar y la temporada recién comenzada, los de Jagoba Arrasate no están cerca de ninguna de ellas. Pero no les queda otra que pasar por el mal trago e intentar dar un susto al enésimo conglomerado de estrellas blanco, esta vez bajo el mandato de Xabi Alonso.

El calendario marcó Barcelona y Real Madrid en tres jornadas. Un 0-3, dos expulsados y una pésima actuación arbitral fueron el saldo de enfrentarse al conjunto culé. Arrasate no quiere que la historia se repita ante el conjunto madridista. Por suerte, que Pablo Maffeo, relacionado habitualmente con Vinicius y no por un buen motivo, siga en el ‘limbo’ con su salida o no, ha ayudado a que el ambiente previo al choque esté más relajado que en anteriores ocasiones.

Puntuar en el Bernabéu, algo que se le dio genial al Mallorca hace muchos años y de lo que ya no se acuerda, es una misión muy complicada. Y más ahora, en el que el proyecto de Xabi Alonso recién está empezando y no puede permitirse tropiezos. El conjunto blanco atesora dos victorias en dos partidos y apenas ha concedido ocasiones de gol a sus rivales.

Precisamente crear peligro es algo de lo que adolece este equipo, por lo que el mallorquinista debe esperar un partido de mucho sufrimiento y pocos acercamientos a la meta de Thibaut Courtois.

Como ya hiciera en el pasado mes de mayo, cuando una mala acción en defensa en el último minuto le privó de sumar un punto en Madrid, Arrasate apostará por una línea de cinco defensas para intentar contener el potencial ofensivo del conjunto merengue.

Kumbulla entrará de lleno en el eje de la zaga y la gran duda reside en el carril izquierdo. Mojica es el habitual, pero ha arrastrado molestias físicas esta semana y podría dejar su sitio a Lato. En el centro del campo, Mascarell y Morlanes pueden actuar en el centro para dar solidez a la zona central, aunque no sería raro volver a ver a Antonio Sánchez por la zona. Darder y Pablo Torre tienen su sitio asegurado, al igual que Muriqi.

Pero en un partido en el que el Mallorca necesitará velocidad a la hora de recuperar el balón, Mateo Joseph también puede destacar en ese aspecto, al igual que Virgili, que si es inscrito a tiempo tendrá minutos. Sea como sea, el Mallorca necesitará hacer muchas cosas bien para puntuar. Y puede que con eso no baste.