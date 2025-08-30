El Mallorca compite hasta el final en el Santiago Bernabéu

El Real Mallorca plantó cara hasta el final al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, pero pagó demasiado cara su desconexión de 73 segundos en la primera mitad (2-1). Muriqi adelantó a los bermellones con un gol con el hombro tras un saque de esquina, pero Güler, de cabeza, y Vinicius, tras una pérdida, dieron la vuelta al marcador. Los de Arrasate, a los que ayudó el VAR anulando de manera correcta tres goles a los locales, tuvieron el empate en un remate de Samu Costa que sacó Carreras sobre la línea.

El Mallorca mostró valentía y actitud, pero se necesita más para puntuar en un campo como el Santiago Bernabéu. La propuesta del de Berriatua fue plantar un once con una defensa de cinco, pero con un centro del campo con calidad. Faltaba velocidad, como se vio todo el partido, pero el balón no quemaba como en otras ocasiones. Para ganar al Real Madrid iban a hacer falta muchas cosas. Mateo Joseph en ataque junto a Muriqi fue una de las grandes novedades en el once.

La primera parte del Mallorca (y en la que se decidió el partido) tuvo dos mitades muy diferenciadas. Unos 36 minutos en los que el Mallorca plantó cara, no renunció al balón y se puso por delante con un gol de fortuna de Muriqi. Y a continuación 73 segundos de pesadilla en los que todo lo que construyó se cayó tras encajar dos goles. Uno por una desatención ofensiva y otro por perder un balón donde no tocaba ante un Real Madrid que pudo ampliar la cuenta y firmar una goleada de no ser por el fuera de juego semiautomático.

Como no podía ser de otra manera, el partido empezó con los de Xabi Alonso dominando la pelota. En el minuto 6, un fuera de juego milimétrico impidió que se adelantasen con un gol de Mbappé. El tanto anulado, que si hubiese sido al revés habría ardido Troya, espabiló a los bermellones, que empezaron a gustarse con la pelota. Con Muriqi ligeramente más entonado que otros días, su pelea por los balones en largo propició que Darder, Morlanes y Pablo Torre formasen un triángulo en el centro que superó al rival.

Con el paso de los minutos, la sensación era que el Mallorca estaba cómodo, pero como en muchos otros partidos, faltaba alguien que rompiera al espacio. La situación de tener el balón controlado era muy bonita, pero no existía un jugador que pidiese la pelota por detrás de la defensa, teniendo que retroceder en varias ocasiones.

El partido del Mallorca estaba siendo más que digno y, tras un saque de esquina botado por Pablo Torre, Muriqi, aprovechando el bloqueo de Raíllo, remató de manera poco ortodoxa (con el hombro y de espaldas a portería), pero su remate salió ajustado al palo, imparable para Courtois. 0-1 y una gran alegría tanto para el cántabro, con su primera asistencia, como para el kosovar, con su primer gol.

Los siguientes 15 minutos fueron un quiero y no puedo del Madrid, en ocasiones acelerado, ante una buena defensa del Mallorca y un intento de aprovechar las contras. Pero en el minuto 37 todo se vino abajo. Una jugada ensayada de los locales permitió a Huijsen elevarse sobre Mateu Jaume en el segundo palo para que Güler, solo, empujase el balón. Y en la jugada siguiente, una pérdida del mallorquín en el centro del campo originó una contra fulgurante que Vinicius culminó con un disparo con la izquierda al que no llegó Leo Román. En 73 segundos el Madrid le había dado la vuelta al marcador.

Los bermellones se quedaron K.O. y solo otro fuera de juego de Mbappé y un remate en semifallo del francés impidieron que el partido quedase visto para sentencia. El equipo se desajustó, las ayudas ya no llegaban y el balón quemaba. El descanso fue lo mejor que podía pasar.

Y la salida tras el descanso fue buena, pero a punto estuvo de estropearse rápido. Un rebote tras un despeje infructuoso de Valjent pegó en Güler, la despejó Leo Román y el turco metió el tercero. Sin embargo, el VAR llamó a Sánchez Martínez porque la pelota pegó a Arda en el brazo, anulando finalmente la acción. Y en la jugada siguiente, Mateo Joseph a punto estuvo de culminar una gran jugada de Darder.

En el 63, Samu Costa sustituyó a Pablo Torre. Y el portugués se quedó sin su gol porque Carreras metió una pierna salvadora tras una volea dentro del área. El Mallorca estaba muy metido en el partido y no renunciaba a conseguir algo más que una derrota honrosa. Pero el cansancio empezaba a ser evidente en muchos de los bermellones. Y aprovechando la pausa de hidratación Arrasate metió en el campo a Antonio Sánchez y Mojica por Lato y Mateu Jaume.

Pero hacía falta más en ataque y el tiempo se agotaba. El Mallorca pecaba de precavido y con más miedo de encajar el tercero que de buscar el empate. Y las sustituciones llegaron en el 86 con la entrada de Asano y Virgili. Pero llegaron demasiado tarde.

El Real Madrid durmió el partido en el tramo final y el resultado no se movió. El Mallorca plantó cara en el Santiago Bernabéu, pero pagó muy cara su desconexión de un minuto y 13 segundos en la primera mitad.