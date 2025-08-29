Jagoba Arrasate: "La idea es repetir lo del año pasado"

Jagoba Arrasate tiene claro que si el Mallorca quiere sacar tajada del Santiago Bernabéu en el partido de este sábado a las 21:30 horas, tiene que acercarse a la "perfección". Ya estuvo a punto de hacerlo el año pasado, pero esta temporada, tal y como indica el técnico bermellón, se enfrentan a un Real Madrid "diferente".

Después del punto conseguido en los minutos finales ante el Celta, el de Berriatua ha asegurado que el equipo ha afrontado la semana “con energía”. “Trabajas de otra manera por la forma en la que se consiguió (el punto). La idea es repetir lo del año pasado, es un Madrid diferente. Tenemos que competir y no salirnos del partido porque en cinco o diez minutos te puedes quedar fuera”.

Respecto al conjunto blanco, Arrasate considera que el equipo dirigido por Xabi Alonso ha mejorado en ciertos aspectos: "En estos campos necesitas rozar la perfección. Defender muy bien y en ataque ser efectivo. Llevan dos porterías a cero. En el Bernabéu tienes un plan pero tienes que hacer lo que puedes también”.

“Con balón tienen más orden y no conceden transiciones, eso les hace también poder recuperar tras pérdida. En estos dos partidos, los rivales apenas le han corrido ni le han hecho ocasiones”, ha añadido el entrenador.

En cuanto a la convocatoria del equipo, la noticia ha sido la inclusión de Jan Virgili. El jugador todavía no está inscrito en La Liga, pero Arrasate afirma que “esperan inscribirlo hoy o mañana”. “Estoy muy contento, lo queríamos y lo deseábamos desde hace tiempo. Lo conocía bien, hace tiempo que hablé con él. A él parece que también le gustó lo que le pude decir y lo que ofrecía el club. El Barcelona tampoco pierde los derechos del jugador así que es una operación buena para las tres partes”, ha comentado el vasco sobre la nueva incorporación de los bermellones.

La otra novedad esla vuelta tras su ausencia frente al Celta y después de que su salida se haya enfriado. “Samu está bien y está para jugar mañana”, ha manifestado Jagoba. El técnico deja claro que no pueden desprenderse del portugués a estas alturas de mercado si no hay un sustituto: “El último día de mercado no puedes sacar a un jugador cuando no tienes un sustituto. El club tiene que hacerse fuerte en ese aspecto”.

Los que siguen sin estar son Maffeo y Larin, aunque Arrasate no descarta que el próximo tenga “dos nuevos fichajes”. “Es una de las incertidumbres. Son jugadores nuestros y puede ser que el martes sigan siendo nuestros. Este es el último partido con el mercado abierto y estamos deseando ya que sea lunes. Lo que peor llevamos es esa incertidumbre”.

No obstante, el de Berriatua considera que la salida de Larin no supondría lo mismo que la Maffeo o Samu Costa, ya que con Mateo Joseph tiene un sustituto para el canadiense: “Si sale Samu o Maffeo es diferente. Si sale Larin hemos incorporado a Mateo Joseph. Puede haber cualquier novedad antes del cierre, entonces no nos cerramos a nada”, ha finalizado.