Horario y dónde ver por televisión el Real Madrid-Real Mallorca

Nunca es buen momento para visitar el Santiago Bernabéu y medirse al Real Madrid. Y al Real Mallorca le ha tocado en la tercera jornada de Liga, apenas dos semanas después de recibir al Barcelona en Son Moix. Los de Jagoba Arrasate, con Jan Virgili como gran novedad en la convocatoria, intentarán volver a la isla con un resultado positivo.

El postrero empate ante el Celta, con un gol de Mateu Jaume, sirvió para dar algo de moral y tranquilidad en este inicio de Liga. Tras el polémico arbitraje sufrido ante el Barça y con futbolistas importantes más pendientes de una llamada de su representante que del verde, puntuar fue un chute de moral para la plantilla en un inicio de campeonato muy complicado.

Para el choque frente a los de Xabi Alonso, Arrasate recupera a Muriqi y Morlanes, que cumplieron sanción frente al Celta, y a Samu Costa, ya recuperado de su lesión. El portugués, que apunta a quedarse pese a estar en la rampa de salida todo el verano, forma parte de la lista. No así Maffeo o Larin.

Por su parte, el Real Madrid completó este viernes su último entrenamiento antes de recibir al Mallorca en el Santiago Bernabéu, en un partido correspondiente a la tercera jornada de Liga para el que Xabi Alonso no recuperará a ninguno de los cuatro lesionados con los que cuenta: Jude Bellingham, Endrick, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga.

El choque entre Real y Real Mallorca, correspondiente a la jornada 3 de LaLiga, se disputará este sábado día 30 de agosto a partir de las 21:30 horas. Se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar. Diario de Mallorca ofrecerá un minuto a minuto del encuentro.