Pendientes de Virgili y la lista para el Mundial Sub-20

Paco Gallardo, el seleccionador de España Sub-20, mañana dará la lista de los amistosos de preparación para el Mundial. Con esta convocatoria, el Mallorca podría hacerse a la idea de que puede perder hasta a tres jugadores varios jornadas de Liga.

En el primer parón internacional este combinado jugará dos amistosos ante Francia Sub 20 el 4 y el 7 de septiembre en Clairefontaine para preparar su participación para el Mundial Sub-20, que empieza el 27 de septiembre y acaba el 19 de octubre en Chile.

Esta cita, que reúne a los mayores talentos juveniles del fútbol mundial, puede suponer un quebradero de cabeza para el técnico bermellón, Jagoba Arrasate. Su reciente fichaje, Jan Virgili, cuenta con bastantes papeletas de jugar con la selección española. Este verano ya jugó el Europeo Sub-19, donde solo fue titular en uno de los cinco partidos, pero marcó dos goles y fue importante para que el combinado nacional llegara a la final.

Tanto Jan Salas como Marc Domènech están siendo muy seguidos y también podrían ir convocados al Mundial Sub-20.

Si alguno de los tres jugadores fuera seleccionado por Gallardo se perdería varios partidos de la Liga: la sexta jornada contra la Real Sociedad, la séptima ante el Alavés, la octava frente el Athletic y la novena contra el Sevilla si España consigue llegar a la final.