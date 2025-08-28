Jan Virgili: "Si puedo debutar en el Bernabéu, mejor que mejor"

El Mallorca ha hecho oficial a las 21.19 horas el fichaje de Jan Virgili (Vilassar de Mar, 26/07/2006) para las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030. El club ha pagado unos 3,5 millones de euros por el 50 por ciento de sus derechos, que son del Barcelona, su club de procedencia. "Estoy muy ilusionado, con muchas ganas de conocer a los compañeros y, sobre todo, de debutar en Primera División", ha explicado el catalán, que ha reconocido la influencia del técnico Jagoba Arrasate para que apostara por jugar en Son Moix. "Hablé con el entrenador, que me dio la confianza para venir aquí y tener oportunidades. Espero aprovecharlas y gustar a la afición", ha subrayado.

Virgili se ha definido como futbolista, un perfil de banda que el Mallorca necesitaba como agua de mayo. "Me considero un jugador rápido, con uno contra uno. Me gusta mucho encarar e irme de los rivales. Si puedo marcar goles, mejor, y si no, buscar la asistencia al compañero", ha argumentado antes de reconocer que es consciente que el gran público le ha descubierto por su formidable actuación en la final de la Copa Intercontinental Sub-20 -marcó un gol-. "Sí, fue un partido que hizo bastante el 'boom', sobre todo a mucha gente le llegó cómo jugué. Entonces estoy muy contento y voy a intentar hacer lo mismo aquí, en Mallorca", ha destacado.

Jan Virgili posa con su nueva camiseta. / RCD Mallorca

El atacante tiene claro su referente sobre el césped. "Yo siempre me he fijado en Neymar porque es mi ídolo, pero también hay muchos jóvenes que juegan muy bien y normalmente me gusta mirarlos a todos y coger un poco de todos para ir mejorando", ha comentado.

Virgili trabajará este viernes a las órdenes de Arrasate en Son Bibiloni. "Tengo muchas ganas de conocer a los compañeros. Mañana por fin los conoceré y si puedo debutar en el Bernabéu, mejor que mejor", ha finalizado sobre el duelo de este sábado de los bermellones frente al Real Madrid (21:30 horas).

Jan Virgili firma su nuevo contrato junto a Pablo Ortells y Alfonso Díaz. / RCD Mallorca

Virgili, que disputó el Campeonato de Europa Sub-19 con España, llega del Barcelona, equipo por el que fichó en verano de 2024 procedente del Gimnàstic de Tarragona para incorporarse al Juvenil A, con el que ha participado en 33 partidos, entre liga, UEFA Youth League y Copa del Rey -siete goles-.

Sus actuaciones le llevaron a debutar con el Barça Atlètic el 25 de enero de este año. A partir de entonces, Jan Virgili siguió teniendo participación con el filial y acabó disputando un total de 17 partidos (ocho como titular), con cuatro goles y dos asistencias.