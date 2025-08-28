La charla motivante de una leyenda del sumo a la plantilla del Mallorca antes de visitar el Bernabéu

Cualquier ayuda es buena para visitar el Santiago Bernabeú este sábado a las 21:30 horas para el partido ante el Real Madrid. El vestuario del Mallorca ha vivido una visita muy especial. Hakuho Shō, considerado uno de los mejores luchadores de sumo de todos los tiempos, se reunió con la primera plantilla para compartir una charla motivacional en la que habló de la importancia de perseguir los sueños, de la perseverancia y de cómo afrontar el fracaso para transformarlo en una oportunidad de crecimiento.

El yokozuna, máxima categoría del sumo japonés, transmitió a los jugadores un mensaje de esfuerzo y humildad, valores que le acompañaron a lo largo de una trayectoria legendaria en la que acumuló 45 títulos, un récord histórico. "Sin un sueño, el dolor físico y mental es más duro porque no tienes algo a lo que aferrarte", recalcó el campeón, que animó a la plantilla a mantener la ambición y la unión en todo momento.

Asano posa con la leyenda del sumo. / RCD Mallorca

Tras su intervención, Hakuho sorprendió a los futbolistas con una demostración práctica de técnicas de sumo. Entre sonrisas y admiración, varios jugadores se animaron a compartir tatami improvisado con el mito japonés. Vedat Muriqi y Takuma Asano, compatriota de Hakuho, fueron algunos de los que disfrutaron del reto.

La sesión se convirtió en un intercambio cultural único, donde el sumo y el fútbol encontraron puntos en común: la disciplina, la concentración y el respeto por el rival. La experiencia dejó huella en los jugadores, que agradecieron la oportunidad de aprender de un referente mundial en el deporte. "El Mallorca refuerza así su compromiso con los valores universales del deporte, apostando por iniciativas que inspiran, motivan y acercan a la plantilla a experiencias que trascienden el terreno de juego", reza la nota del club publicada en su web.