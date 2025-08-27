Virgili aterriza en Palma para convertirse en el quinto fichaje del Mallorca

Jan Virgili ha aterrizado esta tarde sobre las ocho de la tarde para convertirse en el quinto fichaje del Mallorca. El extremo catalán ha llegado a la isla unas horas después de Pablo Ortells, director deportivo, y Aritz Aduriz, adjunto a la dirección deportiva, que cogieron un vuelo cerca de las 16:30 horas después de reunirse hasta dos veces con Deco en menos de un díaen Barcelona.

La entidad bermellona pagará una cantidad cercana a los tres millones y medio de euros por el 50% de los derechos del jugador y, el conjunto culé, se guarda una cláusula de recompra por el futbolista, que firmará un contrato por cinco temporadas, tal y como avanzado Sport.

A su llegada, Virgili no ha hecho ninguna declaración, pero ha llegado acompañado de su familia y su representante.

Las dos reuniones entre Pablo Ortells y Aduriz con Deco han sido determinantes para cerrar la incorporación. Este martes mantuvieron una cita en un hotel de la Ciudad Condal muy breve y este miércoles por la mañana han viajado a primera hora a Barcelona para cerrar el acuerdo.

Su buen partido este sábado en la Copa Intercontinental sub-20 contra el Flamengo llamó la atención de varios clubes, como el Benfica. Marcó un gol y desquició a la defensa contraria, a pesar de que el duelo acabara en empate y acabaran cayendo en los penaltis.

Después del buen año en Primera Federación, al jugador de 19 años se le queda pequeño el filial del Barcelona porque este año milita en la Segunda Federación, la misma categoría que el Porreres, Poblense, Andratx y Atlético Baleares, una situación que el extremo consideraba que podría retrasar su evolución como futbolista, por lo que esperaba salir este verano ante la falta de hueco en el primer equipo culé.

A Jagoba Arrasate le atrae mucho el talento del futbolista catalán y le llamó para convencerlo, como ya hizo con Pablo Torre y Marash Kumbulla. Es un perfil necesario para el club bermellón porque solo cuenta con Javi Llabrés como extremo zurdo y tendrá un rol importante en el equipo porque tiene lo que el técnico de Berriatua reclamó en la última rueda de prensa: desborde y verticalidad.

Héctor Fort, otro nombre del que han hablado

Otro de los nombres que se han puesto encima de la mesa en las reuniones de estos días es Héctor Fort. Al Mallorca le interesa mucho el lateral derecho de Les Corts para suplir a Pablo Maffeo, si sale de la entidad bermellona. Es una opción de perfil bajo que cumple con los requisitos de Ortells. En este caso, interesa una cesión sin opción de compra, y se ha avanzado en este concepto siempre que la salida del lateral, todavía del Mallorca, próximamente.

A ambas partes les interesa un acuerdo porque resolverían sus problemas. Fort también maneja ofertas de Como 1907, Paris FC y varios equipos de la Premier como el Aston Villa o West Ham, pero siempre sería, en principio, una cesión para que pueda curtirse en la élite y regresar a Barcelona. Lo que está claro es que no puede esperar eternamente a que se resuelva la situación de Pablo Maffeo.