Segunda cumbre de Pablo Ortells con Deco en Barcelona

Segunda cumbre entre Pablo Ortells y Deco en menos de 24 horas en Barcelona. El director deportivo del Mallorca se ha vuelto a reunir con su homólogo acompañado de Aritz Aduriz este miércoles. Se encuentran en las oficinas del Barça en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para seguir tratando sobre los futbolistas azulgranas en los que están interesados: Héctor Fort, Jan Virgili y Dani Rodríguez.

Ambos clubes mantienen una gran relación tras el traspaso de Pablo Torre al conjunto bermellón este mismo verano. De ahí que sigan los contactos para progresar en estos tres casos pendientes, para los que puede haber diferentes fórmulas.

En el caso de Héctor Fort, el conjunto balear pretende suplir la posible marcha de Pablo Maffeo, q con el lateral de Les Corts mediante una cesión. Héctor también maneja ofertas de Como 1907, Paris FC y varios equipos de la premier como el Aston Villa o West Ham, pero siempre sería, en principio, una cesión para que pueda curtirse en la élite y regresar a Barcelona.

En el caso de Jan Virgili, el joven extremo quedó fuera de la gira del primer equipo y sigue en dinámica del Barça Atlètic. Jagoba Arrasate le ha tentado para que vaya al Mallorca y eso es lo que se negocia ahora con el Barça. Deco ofrece una cesión y pide cuatro millones por el 50% de los derechos del jugador además de incluir en la operación una cláusula de recompra asequible. El Mallorca ofrece dos millones por el traspaso, y ahí sigue el tira y afloja.

Finalmente, Dani Rodríguez. Descartados a día de hoy candidatos como el Valencia y el Celta, se negocia un posible traspaso pero manteniendo el Barça cierto control sobre el futuro del jugador.