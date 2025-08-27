El Mallorca ficha a Virgili

Ya hay acuerdo entre FC Barcelona y RCD Mallorca por Jan Virgili. El jugador azulgrana será el segundo en viajar desde la ciudad condal a la isla en este mercado de fichajes tras la llegada de Pablo Torre.

Los bermellones se habían interesado durante todo el verano para fichar al extremo. Las necesidades del conjunto de Jagoba Arrasate pasaban por esa posición y el entrenador vasco estaba enamorado del canterano. Otra vez su implicación ha sido clave en la operación como ya lo fue con el cántabro.

Ahora ya está todo cerrado. Jan Virgili firmará un contrato con el RCD Mallorca para las siguientes cinco temporadas y viajará este mismo miércoles hacia la isla para ser presentado.

El jugador se salió en el último encuentro en Maracaná ante Flamengo y tras la imposibilidad de jugar en el primer equipo por 'overbooking' se ha decidido por dar el paso a un conjunto de Primera División.

Pablo Ortells y Aritz Aduriz viajaron el pasado martes y este mismo miércoles a Barcelona para terminar de cuadrar los detalles de la operación y interesarse por otros nombres culés. A pesar de la venta, los azulgranas no perderán el control absoluto del jugador ya mantendrán el 50% de los derechos del jugador.

El jugador viajará a Palma para ponerse a las órdenes de Jagoba Arrasate que este sábado se enfrentarán al Real Madrid en la tercera jornada de Liga. El Mallorca necesitaba extremos y Virgili era el nombre preferido del técnico vasco.