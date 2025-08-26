Al Mallorca se le complica la llegada de Virgili

El Mallorca quiere a Jan Virgili, pero se le está complicando su llegada. Sigue bien posicionado para hacerse con el extremo, aunque su gol y su buen partido el sábado en la Copa Intercontinental Sub-20 ha despertado el interés de varios clubes más, como el del Benfica. El jugador del Barcelona hizo un gran encuentro a pesar de que el equipo culé perdiera en penaltis contra el Flamengo tras acabar el choque 2-2.

El escenario actual es que sigue sin haber un acercamiento entre clubes, anclados en la misma postura desde hace semanas. El Barcelona pide cuatro millones por el 50% de los derechos además de una cláusula de recompra asequible por Virgili y el Mallorca ofrece una cantidad que ronda los dos millones. Los dos directores deportivos, Pablo Ortells y Deco, mantienen un tira y afloja desde hace varias semanas, aunque ahora la situación podría haber cambiado.

El conjunto culé se plantea cambiar su postura con Virgili después de su gran actuación el pasado sábado, ya que acaparó los focos entre el talento juvenil y quieren estar muy seguros del siguiente paso a dar. Al jugador de 19 años se le queda pequeño el filial del Barcelona porque este año milita en la Segunda Federación, la misma categoría que el Porreres, Poblense, Andratx y Atlético Baleares, una situación que el extremo considera que podría retrasar su evolución como futbolista, por lo que espera salir este verano ante la falta de hueco en el primer equipo culé.

A Jagoba Arrasate le atrae mucho el talento del futbolista catalán y le llamó para convencerlo, como ya hizo con Pablo Torre y Marash Kumbulla. Es un perfil necesario para el club bermellón porque solo cuenta con Javi Llabrés como extremo zurdo y tendría un rol importante en el equipo porque tiene lo que el técnico de Berriatua reclamó en la última rueda de prensa: desborde y verticalidad.