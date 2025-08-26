Larin: una situación irreversible

La situación de Larin en el Mallorca se tiene que resolver con una salida. Solo faltan siete días para el cierre del mercado de fichajes y es necesario encontrar una solución a un problema que se está agrandando porque-aparte de una relación rota con la afición-, el vestuario comienza a cansarse de su falta de implicación.

Varios equipos se han interesado por él, pero ninguno ha llegado a las exigencias económicas de Pablo Ortells, director deportivo bermellón. El Valencia hizo una oferta por cesión hace varias semanas que cubría los cuatro millones de euros brutos de su salario, aunque fue rechazada. El Mallorca comenzó pidiendo al inicio del mercado una cantidad fija de un ‘kilo’ más objetivos, además de pagar los cuatro millones brutos de su sueldo por su cesión. La entidad bermellona no quiere perder dinero con esta operación porque, con la amortización por su fichaje, su coste anual roza los seis millones.

Son unas exigencias económicas que ningún club hasta el momento está dispuesto a pagar, sobre todo por su elevada nómina. Ante esta situación, el Mallorca está rebajando sus pretensiones iniciales y es consciente de que lo más seguro es que pierda dinero.

Además, la relación con la afición está rota. El delantero canadiense mandó a callar al público en el último partido de la Liga anterior contra el Getafe en Son Moix. Antes recibió silbidos ante lo que interpretaron como una falta de actitud, a lo que contestó con la celebración de su séptimo gol del curso mandando a callar a la grada, algo que todo el estadio respondió con una sonora pitada.

Y si fuera poco, su falta de implicación también está cansando dentro del vestuario. Entrena con el grupo, pero su actitud comienza a agotar la paciencia de sus compañeros, que también quieren que se resuelva la situación cuanto antes.

Larin es el único jugador de la pimera plantilla disponible que no ha jugado ningún minuto esta pretemporada. Es cierto que se incorporó más tarde a los entrenamientos porque jugó la Copa Oro con Canadá, pero sí completó el stage del Mallorca en Austria y, aunque sí calentó, en ninguno Arrasate lo puso. Tampoco de regreso a la isla en los últimos dos amistosos antes del inicio de Liga contra el Poblense y el Hamburgo. Y, una vez ya comenzada la competición, ni ante el Barcelona ni Celta fue convocado.

En la previa contra los gallegos, Arrasate fue claro sobre Larin: «Si se queda aquí será un activo nuestro. De momento, el único equipo que ha apostado por Larin ha sido el Mallorca. El único. Pagó un traspaso y aquí está. Los demás mucho hablar pero nadie apuesta por él».

La situación debe resolverse y lo mejor para él es una salida.