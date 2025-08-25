El Mallorca más balear

Ante la falta de fichajes, el Mallorca está confiando en jugadores de les Illes Balears para sacar adelante las primeras jornadas. El técnico bermellón, Jagoba Arrasate, puso sobre el césped a siete futbolistas de 'casa' para conseguir puntuar contra el Celta este sábado en Son Moix, aunque no coincidieron todos sobre el terreno de juego.

De inicio, alineó al ibicenco Leo Román, al petrer Mateu Jaume, al palmesano Antonio Sánchez y al artanenc Sergi Darder. Con 0-1 en el marcador, Arrasate confío en más mallorquines para dar la vuelta al marcador y casi lo consiguió. La salida al terreno de juego del llucmajorer Marc Domènech, del artanenc Abdón Prats y del binissalamer Jan Salas permitió al equipo mejorar su versión.

De hecho, el gol del empate llegó con una conexión 'Feta a Mallorca'. Jan Salas envió un pase al espacio, Marc Domènech consiguió salvar el balón, Abdón lo peleó y Mateu Jaume lo controló y lo clavó en la portería de Radu para poner la igualada definitiva en el marcador.

Con el gol y la casta que le pusieron en los instantes finales, demostraron que pueden ser un recurso más que aprovechable para Arrasate y que, ante la falta de refuerzos, pueden volver a tener una oportunidad ante el Real Madrid.

Las apariciones que gustaron más a la afición fueron las de Marc Domènech y Jan Salas. Son dos jóvenes valores del club que están demostrando que pueden tener más minutos. Domènech, que por fin jugó de delantero, ofreció buenos desmarques y movimientos que desconcertaron a la defensa gallega y, en el caso de Salas pidió la pelota y mostró personalidad desde el minuto 82.

Estos siete jugadores locales superan a los seis con los que apostó el de Berriatua en la última jornada de la Liga pasada en el empate a cero contra el Rayo Vallecano. En aquella ocasión fueron titulares David López, Mateu Jaume, Antonio Sánchez, Sergi Darder y Marc Domènech y en el segundo tiempo dio entrada a Jan Salas.