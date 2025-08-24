Dani Luna, rumbo al Huesca

La salida de Dani Luna del Real Mallorca está cerca de concretarse. El extremo colombiano, con muy buen cartel en Segunda División tras su buen hacer en el Cartagena el curso pasado, jugará, salvo sorpresa, en el Huesca, según ha informado el periodista Ángel García.

A pesar de que el Sporting parecía el destino más probable, finalmente el conjunto oscense ha pujado más fuerte por sus servicios y se hará con su cesión para la próxima temporada.

Luna quería continuidad y minutos y eso buscará en el Huesca. El colombiano, por el que el Mallorca pagó un millón de euros, no ha acabado de encontrar su sitio en el conjunto bermellón, por lo que seguirá acumulando experiencia en Segunda División, donde espera ser importante.

Con su marcha, que se espera se haga oficial este lunes, el Mallorca pierde a otro de los futbolistas que pueden actuar de extremo de manera natural. Ahora, Arrasate cuenta con Llabrés y Asano como futbolistas de banda, a falta de refuerzos.