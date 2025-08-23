Fútbol

La opinión de Gabriel Forteza: Mateu Morey salva los muebles

El árbitro le muestra una amarilla a Antonio Sánchez.

El árbitro le muestra una amarilla a Antonio Sánchez. / RCD Mallorca

Gabriel Forteza

Palma

No me gustó el Mallorca. Así de simple. Al equipo le falta poso, contundencia, velocidad, ritmo, credibilidad, y no sé cuántas cosas más, hasta picardía, añadiría yo, en momentos puntuales. Ah, y jugadores, por lesión, por sanción, porque no cuentan o porque no han venido todavía.

Apelar a la épica cuando ha llegado el empate a falta de dos minutos más el tiempo añadido no es una táctica ni un sistema, es solo un recurso que, a veces te da para remontar, y si no, te quedas con el empate.

Queda tiempo por delante para zanjar un mercado de fichajes triste. El tiempo dará y quitará razones, como pasa siempre, pero aquí lo que no hay es tiempo. Un punto de seis es muy poco y el calendario no colabora. Ya pasó el Barça, ahora se visitará el Bernabéu y el siguiente rival de Son Moix será el Atlético.

Cuando salió el calendario, algunos decían que entre medias se podía ganar al Celta y al Espanyol y el golpe no sería tan duro. Pues, de momento, al Celta no se le ha ganado, y al Espanyol está por ver.

Noticias relacionadas y más

El ‘cuento de la vieja’ no sirve. Aquí lo que cuenta es tener un equipo formado, trabajarlo, y competir. Y de momento, el equipo no está hecho, por lo tanto, no se le puede trabajar y lo de competir, va a ratos. Antes de entrar hay mucho que dejar salir, y menos mal que Mateu Jaume (antes Morey) pasaba por allí, y salvó los muebles para que la casa no esté tan vacía. Que pase el siguiente…ups!

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents