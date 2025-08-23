Mateu Jaume salva un punto para el Mallorca en el 87

El Real Mallorca reaccionó a tiempo ante el Celta (1-1). Cuando todo parecía abocado a una nueva derrota, un gol de Mateu Jaume en el minuto 87 igualó el tanto inicial de Rueda, conseguido en la primera mitad. El conjunto bermellón, más por impulso que por juego, resucitó a tiempo para sumar su primer punto de Liga en un partido que se dirigía al desastre.

El punto, sin embargo, no esconde ni debe hacerlo las carencias de la plantilla. Faltan muchos recursos en ataque y solidez en defensa, pero ayuda a respirar un poco y no empezar el campeonato con dos derrotas seguidas en casa en un calendario temible, con el Santiago Bernabéu y el Real Madrid esperando a la vuelta de la esquina. El plan A de Arrasate no funcionó y se vio obligado a sacar todo lo que tenía, tomando riesgos, para conseguir empatar ante los vigueses, que con muy poco estuvieron a punto de irse con tres puntos de Son Moix.

El choque se animó en la parte final, porque la primera parte del Mallorca ante el Celta fue plana. Ni bien ni mal, pero en una plantilla en la que, aparte de faltar titulares por sanción, también lo hacen fichajes que quieran el balón, se necesita muy poco para acabar por detrás en el marcador. La ausencia de Morlanes y Muriqi fue corregida por Arrasate por Mateo Joseph, más luchador que efectivo, y Mascarell, más centrado en defender como tercer central que en ofrecer salida en el centro del campo.

Con el calor, pese a las previsiones, apretando de lo lindo en Son Moix, el choque arrancó con muy poca intensidad, la nota predominante del partido. El Mallorca asumió su papel de 'víctima', apostando por retrasar líneas ante un Celta con muchos cambios en el once tras perder frente al Getafe en la jornada inaugural. Con uno y otro equipo especialmente poco inspirados con el balón en los pies, la primera ocasión tuvo acento bermellón, con un disparo colocado de Mateo Joseph que detuvo Radu.

El atacante, al que se le hizo larga la primera mitad, como a sus compañeros, luchó bien, pero no estuvo fino de cara a gol. Una ocasión muy clara para él, tras un rebote en el área, se marchó muy desviada. El Celta, al que se le notaba tranquilo, tampoco inquietaba en exceso la meta de Leo Román. Un disparo raso de Moriba que atajó el ibicenco fue el primer acercamiento de los de Giráldez, que detectaron rápido que los laterales bermellones eran el lugar a atacar.

El Mallorca, por su parte, dio señas de estar desordenado del centro del campo hacia delante. Con una presión descoordinada que no era efectiva ante la defensa de cinco de los vigueses, se mostró muy lento con el balón en los pies, con falta de ayudas y con ausencia de futbolistas que ofreciesen algo diferente que no fuese buscar el balón en largo.

Y cuando el partido, que discurría en modo automático, parecía que se marcharía hacia vestuarios, se rompió con una buena acción del Celta y mala defensa del Mallorca. Hugo Sotelo, con mucho tiempo para pensar, detectó que Mojica estaba excesivamente abierto. Filtró un pase al espacio para que Rueda corriese a por él. Y Leo Román, de manera incomprensible, decidió salir para tapar hueco cuando el balón apenas había cruzado una línea de la esquina del área. El extremo la elevó y marcó el primero para los suyos.

Con poco y nada, el Celta estaba por delante. Y eso era muy mala señal para un Mallorca que, si muestra carencias en el once, anda falto de soluciones en el banquillo. Entre silbidos, el equipo de Arrasate se marchó a vestuarios.

La primera decisión del de Berriatua fue quitar del terreno a Antonio, que tenía tarjeta, y hacer debutar a Kumbulla, pasando a defensa de tres centrales. Pero nada cambió sobre el terreno de juego en los primeros compases. Al Mallorca le costaba un mundo acercarse al área rival y, cuando lo hacía, escogía mal en la mayoría de acciones. Eso sí, al menos se vivía más tiempo en campo contrario.

Son Moix se empezaba a poner nervioso porque no veía a sus jugadores con la capacidad ni la actitud de ya no remontar, sino de lograr el empate. Arrasate y Alkiza, tras una larga conversación, también lo vieron así, ya que metieron de una tacada a Dani, Abdón y Domènech por Asano, Mateo y Mascarell. Un cambio ofensivo que a punto estuvo de encontrar su premio en un disparo lejano de Pablo Torre y un remate de cabeza de Raíllo.

El Mallorca corría más riesgos metiendo todo lo que tenía en el campo, pero es que no le quedaba otra. Williot perdonó el segundo antes de que Pablo Torre, cojo, dejase el campo por Jan Salas. Y del 0-2, con una ocasión perdonada por Beltrán, se pasó al 1-1. Marc Domènech fue el que tuvo más fe en un balón picado al área. La elevó hacia arriba, Abdón la peleó y la pelota le cayó a Mateu Jaume que, tras controlar, la colocó imposible para Radu, haciendo estallar a Son Moix en el 87.

El Celta acabó pidiendo la hora ante un Mallorca que se vino arriba, pero al que le faltó tiempo. Primer punto de la temporada y la sensación de que queda mucho todavía por construir y por llegar.

- Ficha técnica:

1 - Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell (Dani Rodríguez, m.68), Antonio Sánchez (Kumbulla, m.46), Asano (Marc Domenech, m.68), Pablo Torre (Jan Salas, m.82), Darder; Mateo Joseph (Abdón, m,68).

1 - Celta: Radu; Manu Fernández (Javi Rodríguez, m.64), Carlos Domínguez, Marcos Alonso; Javi Rueda, Sotelo (Beltrán, m.73), Ilaix, Carreira; Aspas (Swedberg, m.64), Jutglà (Borja Iglesias, m.73), Durán (Bryan Zaragoza, m.91).

Goles: 0-1, m.38, Javi Rueda; 1-1, m.88, Mateu Jaume.

Árbitro: José Luis Guzmán (Comité andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Antonio Sánchez (m.14), Takuma Asano (m.51) y Omar Mascarell (m.56), y a los visitantes Hugo Sotelo (m.72) y Carlos Domínguez (m.75).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada disputado en el Estadio Mallorca Son Moix ante 16.274 espectadores.