Mateu Jaume: "En los instantes finales hemos merecido el gol de la victoria"

El Mallorca suma un empate contra el Celta gracias al gol del empate de Mateu Jaume en el minuto 88. El lateral de Petra ha definido con mucha clase un balón rechazado por la defensa gallega dentro del área y el equipo ha rozado la remontada. "Jugando en casa, si teníamos la oportunidad de marcar, la afición se iba a volcar con nosotros. Es un plus jugar en Son Moix y desgraciadamente no hemos podido conseguir el segundo gol porque en los intantes finales lo hemos merecido. Esto acaba de empezar y vamos a seguir trabajando para conseguir los tres puntos en el siguiente encuentro", asegura.

El equipo de Jagoba Arrasate suma su primer punto después de jornadas tras perder la semana pasada: "Nuestra afición se lo merece. Hemos hecho una buena pretemporada y al menos este punto es justo. Hemos tenido bastantes ocasiones".

Sobre la dificultad para marcar que tiene el equipo, Mateu Jaume ha querido enviar un mensaje tranquilizador. "Ojalá podamos marcar tres goles cada partido. Hay pocos equipos que sean capaces de eso. Confiamos plenamente en nuestros jugadores y los goles van a llegar", cierra.