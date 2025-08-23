Kumbulla: «Empatar o ganar al final te da mucha autoestima»

Marash Kumbulla ha debutado este sábado con el Mallorca. Saltó a Son Moix tras el descanso sustituyendo a Antonio Sánchez para comenzar el segundo tiempo en una defensa de cinco con tres centrales. «Me encontré muy bien junto a mis compañeros. Teníamos un equipo muy difícil en frente. Buscamos el gol para empatar y después, el de la victoria», señaló.

Se quejó del estado del césped y señaló que en el segundo tiempo dieron un pase al frente. «En la primera parte el equipo ha buscado bien los espacios, pero el campo no ayudaba, estaba muy seco. Tras el descanso tuvimos más oportunidades y todo el equipo ha hecho un gran trabajo», remarcó.

Sobre el punto conseguido, se quedó con la parte positiva: «Creo que nos da confianza porque cuando empatas o ganas en los últimos minutos te da mucha autoestima. Vamos a trabajar mucho ahora esta semana».

Por otra parte, el entrenador del Celta, Claudio Giráldez, definió como «justo» el empate y dijo que se les escaparon dos puntos «en una acción muy mejorable», en referencia al tanto de Mateu Jaume. «Es justo el empate, ellos han tenido momentos donde han sido mejores por empuje. Hemos competido bien y me quedo con la sensación de darle la enhorabuena a mis jugadores por jugar con estas temperaturas», declaró.