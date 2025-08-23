Jagoba Arrasate: "Hay que darle valor al punto"

Jagoba Arrasate no niega que el empate que ha logrado el Mallorca frente al Celta con un gol de Mateu Jaume en el minuto 87 produzca cierta alivio para el equipo. De hecho, los bermellones han podido hasta ganar en un encuentro que no pintaba bien con el 0-1. "Puede ser que la sensación sea de alivio. Alegría no porque en casa quieres ganar y por lo menos hemos hecho méritos para no perder, pero hay que darle valor a lo que hemos hecho y a cómo hemos terminado el partido en un escenario complicado yendo por detrás. Mucho calor, el campo que no estaba bien... El equipo ha terminado en el área del Celta y nos ha faltado poco para poder ganar", ha comentado el técnico.

"El gol nos cambia la cara a todos. No quiero pensar que hubiese pasado, pero era una derrota dura. Es un punto de energía, hemos tenido mucha al final. Y ese punto a su vez nos da esa energía para seguir trabajando. Tenemos un calendario muy complicado y hoy era importante, por lo menos, estrenar el casillero e irnos con un punto. Aunque el objetivo era ganar", ha agregado.

Hasta el gol de los gallegos, el encuentro no tenía un claro dominador, pero después el Celta ha sido superior a los bermellones y Arrasate ha optado por poner una línea de cinco atrás, introduciendo al recién llegado Kumbulla y juntando dos puntas: "No hemos estado mal hasta la pausa de hidratación del primer tiempo, luego nos han hecho un buen gol que hemos defendido mal y ellos han sido superiores en esos minutos. Hemos cambiado el sistema para tener más empuje y jugar más en campo rival, y yo creo que se ha visto otro equipo. Segundo tiempo cambiamos el sistema para eso. Para optimizar los recursos que tenemos. Hemos tenido más ocasiones y al final ha llegado ese gol", ha analizado.

A pesar de que el cambio le haya salido bien, el entrenador del Mallorca insiste en la necesidad fichar extremos para poder tener más alternativas: "Nos falta desborde y algo de verticalidad. Y con ese sistema tenemos más empuje, jugar más en campo rival y juntar a los dos puntas. Solo con el empuje y la energía aparecen más situaciones de centro y estrategia, y de ahí viene un poco el empate".

"Nos falta ese perfil de jugador. Todavía quedan días de mercado. Espero que haya más entradas y tengamos una plantilla más compensada y en algunas posiciones más equilibrada también. Todos los entrenadores queremos fichar goles. Pero tenemos una carencia más importante que el gol, que es como llegamos al gol. Para eso hay que tener uno contra uno, desborde, verticalidad... ahí nos falta algo y ojalá estos días podamos incorporarlo"", ha añadido.

Sobre Mateu Jaume, goleador del conjunto bermellón en el día de hoy, Arrasate ha alabado al lateral por su compromiso y también por la calma que ha tenido dentro del área, poniendo el balón en la escuadra: "Es un premio a la constancia. Ama esta profesión , ama al Mallorca y es un gran gol. Porque ahí lo normal es pegarle según te cae y ha hecho dos controles antes del remate y luego la ha puesto allí".

En cuanto a Mateo Joseph. titular ante la ausencia de Muriqi, el vasco ha afirmado que todavía le faltan días para adaptarse a ciertos mecanismos: "Mateo nos falta un poco compenetrarnos mejor con los movimientos que tiene y que puede hacer el equipo, y con los pasadores que tenemos. Pero nos da esa profundidad". Respecto a Kumbulla, que ha debutado al salir por Antonio Sánchez en el descanso, ha añadido: "Es ganador de duelos, defiende hacia delante, en el balón parado ofensivo es una amenaza... será un jugador importante para nosotros seguro".

Otro de los protagonistas de su comparencia ha sido Marc Domènech, que ha hecho un gran esfuerzo en la jugada del gol para no dejar el balón para salir. Su empeño ha terminado con premio: "Marc es un jugador profundo y vertical. Cuando jugamos 4-2-3-1 o 4-3-3 lo ubicamos más en la banda para que desde ahí pueda llegar al gol, pero su situaicón natural es esta, con otro delantero, donde él pueda hacer estas rupturas como en la jugada del gol y me alegro por él, porque ahí calladito está trabajando y trabajando, y hoy ha aprovechado la oportunidad. Ha sido importante para empatar", ha comentado Jagoba sobre él.

El joven canterano ha tenido una gran evolución en el aspecto mental, según considera Arrasate: "Estamos hablando de un jugador que no ha pisado el B ni el juvenil, venía directo del San Francisco. No es fácil. La mayor evolución la he visto a nivel personal, que es muy importante porque es un chico muy joven. Lo demás lo tiene, porque es rápido, va al espacio, tiene gol... todo lo demás le llegará de forma natural. Hay equipos que se han fijado en él, pero ahora mismo no podemos desprendernos de él. Queremos que Marc sea jugador del Mallorca durante much´simos años proque tiene potencial para ello".

En cuanto al gol encajado, que ha sido en una jugada en la que le cogen la espalda a Mojica y en la que Leo Román sale a reducir el espacio sin éxito, el técnico no ha querido no ha señalado a ningún jugador en específico: "Es un error en cadena. Salimos a apretar pero no salimos bien. El error es en cadena y es una pena porque no nos habían generado prácticamente nada. Luego si hemos estado mal hasta el descanso", ha finalizado.