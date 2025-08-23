Ahora sí empieza la Liga para el Mallorca

En la segunda jornada de Liga, el Mallorca comienza el campeonato contra el Celta en Son Moix a las 17 horas (Movistar). Después de un primer encuentro con una enorme polémica arbitral, los bermellones quieren pasar página contra los gallegos y dejar atrás la doble vara de medir del colegiado José Luis Munuera Montero.

Es un encuentro difícil para los de Jagoba Arrasate. Muriqi y Morlanes están sancionados porque vieron la roja contra el Barcelona, Samu Costa no se ha recuperado de su lesión contra el Hamburgo hace dos semanas- y eso que ha forzado para estar- y el de Berriatiua no cree que ni Pablo Maffeo ni Cyle Larin sumen ya que están pendientes de salir cuanto antes del club, así que no los ha convocado.

Con estas bajas, el técnico vasco debe modificar su once de la semana pasada. Se prevé que Mateo Joseph pueda sustituir al kosovar y que Darder se una al doble pivote junto a Mascarell o Antonio Sánchez y que Dani Rodríguez sea titular. En cambio, es poco factible que Arrasate apueste hoy por cinco defensas y lo previsible es que siga confiando en Raíllo y Valjent como pareja de centrales.

Faltan llegadas de nivel y salidas que dejen hueco para reforzar una plantilla que cuenta con menos futbolistas disponibles que hace un año. A día de hoy, el equipo está más debilitado a falta de ocho días para que se cierre el mercado. La situación puede y debe cambiar, sobre todo de cara al siguiente encuentro en Son Moix, para el que todavía quedan cuatro semanas.

Se necesita ganar, pero al menos sumar. No es una final ni mucho menos en la segunda jornada de Liga, pero un triunfo sí que serviría para tranquilizar unas aguas que todavía no se han calmado del todo con respecto la segunda vuelta del curso pasado. El siguiente rival del Mallorca es el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, así que puntuar serviría para encarar un encuentro complicado con más confianza.

A pesar de jugar con temperaturas elevadas y de la insistencia del Mallorca a LaLiga para cambiar la hora del encuentro, el ambiente será sano. La afición y la plantilla firmaron unas ‘paces’ necesarias después de un final convulso la temporada pasada.

El Celta de Claudio Giráldez es un rival complejo. Perdieron contra el Getafe en casa la semana pasada, pero le han tomado la medida al Mallorca. Al menos la temporada anterior, donde en los dos encuentros los gallegos vencieron a los bermellones con bastante solvencia.

Por parte del Celta, la zaga, sin el lesionado Carl Starfelt, vuelve a ser el gran foco de dudas. El técnico deberá elegir entre mantener a Yoel Lago o recurrir a Carlos Domínguez para acompañar a Marcos Alonso y Javi Rodríguez. Se esperan novedades en las bandas, con la posible entrada de Javi Rueday el desplazamiento de Mingueza al costado izquierdo.

En el medio, la incógnita pasa por si Giráldez insiste con Ilaix Moriba y Fran Beltrán o da protagonismo al joven Hugo Sotelo para ganar llegada. Con la visita al Betis a la vuelta de la esquina, nombres como Borja Iglesias y Bryan Zaragoza podrían tener descanso.