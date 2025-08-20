Urbański se acerca al Real Mallorca

Se calienta el fichaje de Kacper Urbański por el Real Mallorca. A principios de semana se conoció que el futbolista polaco de 20 años era uno de los nombres que más gustaba a la dirección deportiva para reforzar el centro del campo, siempre en caso de que Samu Costa acabe abandonando la isla.

Desde Italia, el periodista especializado en el mercado de fichajes Gianluca Di Marzio ha ido un paso más allá, asegurando este miércoles que la operación está prácticamente cerrada.

Urbański, promesa del Bolonia, club con el que tiene contrato hasta junio de 2026, va a salir este verano. El futbolista, que no ha sido inscrito por su club esta temporada, abandonará Italia y el Mallorca es uno de los mejor colocados para hacerse con sus servicios.

Sin embargo, falta por ver primero qué sucede con Samu Costa, cuyo futuro también parece lejos de la isla a falta de que llegue una oferta que se acerque a los veinte millones de euros que reclama Pablo Ortells para dejarlo salir.

Pese a ser regular en la selección de Polonia, llegando a disputar dos partidos en la pasada Eurocopa, su carrera deportiva en clubes no va por el camino que se esperaba en un principio. Y es que el futbolista llegó a la Serie A en 2021, donde se convirtió en el polaco más joven en debutar en esta liga, con 16 años y 247 días. Antes de ello, también batió otro récord de precocidad en su país, debutando con el Lechia con 15 años y 105 días.

El curso pasado, al no contar en un Bolonia que disputó la Liga de Campeones y que jugó el Ciutat de Palma ante el Mallorca en Son Moix (venciendo en los penaltis tras el 1-1), Urbański fue cedido al Monza, que acabó descendiendo a la Serie B, y donde solo disputó 502 minutos en ocho partidos, viendo su progresión frenada.