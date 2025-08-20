La opinión de César Mateu: El robo del Barcelona beneficia al Mallorca

El árbitro precipitó los acontecimientos de una victoria que se le puso de cara al Barcelona con el gol de Raphinha y que le sirve a la afición del Mallorca para reconciliarse con su equipo. Esta derrota por 0-3 contra los culés con dos jugadores menos y hasta cuatro errores arbitrales graves unirá al mallorquinismo.

Es contradictorio, pero los seguidores bermellones somos así. Todos nos vimos reflejados en ese niño que se puso a llorar en las escaleras de Son Moix impotente por cómo uno de los ‘grandes’ de LaLiga había robado a su equipo a mano armada. Esas lágrimas le unirán para siempre a los colores de un equipo que sufre más de lo que disfruta y, desde pequeñito, se hará a la idea, aunque cueste. Pero el club le regaló una mañana que jamás se olvidará. Ayer fue al entrenamiento de los pupilos de Jagoba Arrasate, le obsequiaron con una camiseta, se hizo fotos con todos los jugadores, le firmaron la camiseta y pudo correr por el campo donde sus ídolos entrenan. No fue un premio, sino un reconocimiento.

El mallorquinismo es precisamente eso: unirse en los malos momentos. No tengo ninguna duda de que el distanciamiento que se arrastra entre la afición y la plantilla después de la última derrota del curso anterior queda curado después de la fría presentación del equipo en el Trofeu Ciutat de Palma.

Ningún aficionado es inmune al ejercicio de injusticia que se vivió en Son Moix. Los nueve jugadores que intentaron por todos los medios salvar el honor de su equipo se vieron recompensados por el paso que dio la grada al corear el himno del club, y el respetable lo interpretó correctamente como el esfuerzo y el respeto que quiere por sus sentimientos. La paz está sellada.

El Mallorca tiene una oportunidad de oro para confirmar lo que empezó a unir la parcialidad de José Luis Munuera Montero. Con unos días por delante antes de la visita del Celta, la entidad bermellona está dando el siguiente paso. LaLiga comienza contra los gallegos y el club debe ahondar en un sentimiento que está más vivo que nunca después de que el sábado se batiera el récord de espectadores de Son Moix. Va camino de ello, con vídeos como el de Llorenç Simonet.

Lo mejor que le ha podido pasar a los pupilos de Jagoba Arrasate ha sido precisamente esto. La comunión entre la afición y la plantilla ya ha llegado, solo falta que el club de un último empujón y muestre el cariño que necesita la grada.