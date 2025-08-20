La eterna espera por los extremos en el Real Mallorca

La cuenta atrás del mercado de fichajes está a poco de iniciarse y los extremos siguen sin llegar al Real Mallorca. Ha sido la obsesión de la secretaría técnica durante años, pero o los que han llegado no han dado la talla o no han encontrado nada en el mercado que mejorase la plantilla. A nadie escapa que una de las posiciones en las que trabaja Pablo Ortells es la de un futbolista de banda, pero ha pasado ya un mes y medio de mercado y ese perfil de futbolista sigue sin aparecer.

Fue una deuda con el Mallorca de Aguirre y se repitió lo mismo el curso pasado con Jagoba Arrasate. Tan solo Takuma Asano, cuya fragilidad muscular no permite confiar del todo en él, cumplió con las expectativas del técnico vasco, que esperaba algo más y lo que se encontró fue con Valery –rindió la primera vuelta a cuentagotas–, Chiquinho –no contó– y Robert Navarro, fuera de combate casi toda la segunda vuelta y cuyos números se redujeron a un gol en la victoria a domicilio ante Las Palmas.

El déficit que tiene la plantilla en dicha posición no escapa a nadie. Arrasate, que al igual que su predecesor actúa como portavoz en sala de prensa, ya ha dejado claro en más de una ocasión qué posiciones espera que se refuercen.

Actualmente, el Mallorca cuenta como extremos puros con Asano y Javi Llabrés. Ni Dani Luna (que se marchará cedido, presumiblemente al Sporting), ni Domènech (delantero reconvertido) juegan con asiduidad. Mateo Joseph se puede defender en banda, pero su puesto natural es el de delantero centro.

Arrasate, para paliar la falta de un jugador que pueda actuar en banda izquierda, recurre a Sergi Darder. El de Artà, repleto de calidad, se siente mucho más cómodo en el centro del campo y no tiene las características que un extremo debe poseer. Dani Rodríguez, Antonio Sánchez e incluso Larin son otros de los jugadores que también han pasado por esa banda izquierda que sigue sin encontrar dueño.

Futbolistas como Jan Virgili o Roony Bardghji, ambos del Barcelona, han sonado durante el verano para reforzar la posición, pero nada llega a concretarse para desesperación de la afición, que espera que antes del cierre del mercado (medianoche del 31 de septiembre), el deseado extremo esté en Mallorca.