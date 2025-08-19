El Sporting de Gijón, pendiente del sí del Mallorca por Luna

La operación está a punto de caramelo, pero aún faltan unos flecos que cerrar para el sí definitivo por parte del Mallorca. Ese es el estado actual de la operación Daniel Luna, el gran deseado para completar la parcela ofensiva rojiblanca. El pasado domingo, el Sporting de Gijón tuvo un nuevo acercamiento con el club balear con la intención de llegar a un acuerdo. La fórmula para que Luna aterrice en Gijón es clara: una cesión con opción de compra.

Las conversaciones para su llegada siguen abiertas, y desde el Sporting intentan que el fichaje se cierre en las próximas horas. Así, Garitano podría contar con el atacante cafetero para preparar el partido contra el Ceuta, el próximo sábado a las 19:00 horas, que salvo sorpresa se jugará finalmente en el feudo ceutí, el Alfonso Murube.

Para ello, el Mallorca tiene que dar un ok que hasta este momento no ha confirmado. El pasado sábado, en el encuentro entre el equipo balear y el Barcelona, que finalizó 0-3 para los de Hansi Flick, Jagoba Arrasate incluyó en la convocatoria a Daniel Luna. Sin embargo, el técnico vizcaíno, conocedor en todo momento de la situación de su aún jugador, no le dio minutos.

El colombiano, con contrato hasta junio de 2027, es la penúltima pieza del puzzle de Asier Garitano, a falta de la llegada de un defensa central o lateral zurdo que complete la plantilla. Si el Sporting lograra cerrar definitivamente la cesión de Daniel Luna, el club cubriría de esta forma las dos plazas de jugadores extracomunitarios permitidas. El jugador colombiano, junto a Jordy Caicedo, serían los dos elegidos, ya que La Liga validó hace unos días la documentación de la doble nacionalidad de Juan Otero.