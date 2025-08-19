Fútbol

Llorenç Simonet: de las lágrimas a la alegría

El joven aficionado del Mallorca se hizo viral el pasado sábado tras el partido contra el Barcelona por la imagen en la que salió llorando de la impotencia y el club le ha invitado este martes al entrenamiento del primer equipo

Llorenç Simonet posa con la camiseta del Mallorca firmada por los jugadores.

Llorenç Simonet posa con la camiseta del Mallorca firmada por los jugadores. / RCDM

Sergi Fullana

Palma

Llorenç Simonet ha pasado de las lágrimas a la alegría. El joven aficionado mallorquinista, nacido en Alaró, ha sido invitado este martes al entrenamiento del primer equipo junto a su hermano Pau tras la imagen que se viralizó de él llorando de la impotencia en el partido contra el Barcelona disputado el pasado sábado.

Con 8 años, Llorenç ya siente y padece el mallorquinismo como el que más. Sus lágrimas se mostraron en el videomarcador de Son Moix y en la retransmisión televisiva, provocando que el estadio entero pasase de estar protestando y silbando por las decisiones de Munuera Montero a aplaudir al joven.

En el vídeo que ha publicado el Mallorca en las redes sociales de la visita de Llorenç y su hermano al entrenamiento, se ha podido ver a varios futbolistas, como Abdón o Sergi Darder, bromeando con el pequeño y alentándole a que siga animando al equipo. Tras la sesión, Llorenç ha podido llevarse una camiseta firmada por parte de los jugadores, disfrutando así de una experiencia gratificante tras el mal trago que pasó el sábado.

Abdón y Darder bromean con Simonet.

Abdón y Darder bromean con Simonet. / RCDM

