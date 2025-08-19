La emotiva despedida de Dominik Greif en mallorquín: "Me'n sent profundament orgullós"

Dominik Greif se ha despedido del Mallorca como un auténtico señor con una carta escrita en mallorquín. El portero eslovaco comienza recordando el famoso #freedominik que se popularizó en su llegada al club bermellón y reconoce que, aunque quedan sueños por cumplir, ha llegado “el momento de decir adiós”.

Uno de esos sueños a los que se refiere Greif en su carta es la final de la Copa del Rey en La Cartuja, con aquella tanda de penaltis que el guardameta menciona: “Encara em fa mal aquella tanda de penals…encara sent les pilotes fregant-me els dits per mil·límetres i em deman si podria haver fet alguna cosa més”. Junto a Zaki, Roa y Leo Franco, Greif es uno de los cuatro porteros que ha defendido la portería del Mallorca en una final del torneo copero.

El eslovaco reconoce que su salida, al igual que su llegada y su trayectoria en la isla, ha sido complicada. De hecho, menciona que tiene la sensación que los caminos entre el Mallorca y él “no deberían haberse cruzado nunca por tantas dificultades”.

No obstante, el ya guardameta del Lyon afirma que llevará “siempre en el corazón a todas las personas que día a día trabajan en silencio al lado del primer equipo, y, por descontado, a sus compañeros”, con los que ha compartido “vestuario, esfuerzo, alegrías, lágrimas y dolor”.

Greif tampoco se olvida de la afición mallorquinista en su despedida, a la que agradece “cada saludo por las calles de Palma, en cualquier rincón de la isla” y su “apoyo incondicional en Son Moix”. También manifiesta que se marcha “con la cabeza bien alta” por haberlo dado todo por el escudo, incluso en los momentos en los que “pocos se interesaban”.

Para terminar, el portero recuerda varios momentos “imborrables” de su carrera con el Mallorca y afirma que la isla siempre ocupará “un lugar único y eterno” dentro de su corazón.