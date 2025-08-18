Kacper Urbański, opción para el centro del campo del Mallorca

A falta de dos semanas para el cierre del mercado de verano, el Mallorca continúa moviéndose para terminar de configurar la plantilla. El nombre que tienen Pablo Ortells y la dirección deportiva en su agenda desde hace semanas, ante la más que posible salida de Samú Costa, es el de Kacper Urbański. El mediocentro se encuentra en la rampa de salida del Bologna. De hecho, el club italiano ha dejado al jugador sin ficha para la Serie A, que comenzó el pasado fin de semana, por lo que parece abocado a salir traspasado.

Según informa el medio eslovaco Meczyki, el Mallorca es uno de los interesados en hacerse con los servicios del polaco, que con 20 años es considerado una de las grandes promesas de su país. Puede ocupar distintas posiciones en la medular y finaliza su contrato en junio de 2026, por lo que su situación supone una oportunidad de mercado para los bermellones, sobre todo ante la probable marcha de Samú Costa.

La baja del portugués, que cuenta con ofertas de la Premier League y de Arabia Saudí con un traspaso que superaría los 15 millones de euros, obligaría a reforzar el centro del campo.

Después de no haber gozado de protagonismo en el Bologna la temporada pasada, Urbański fue cedido al Monza, que acabó descendiendo a la Serie B, y donde solo disputó 502 minutos en ocho partidos, viendo su progresión frenada.

Y es que el futbolista llegó a la Serie A en 2021, donde se convirtió en el polaco más joven en debutar en esta liga, con 16 años y 247 días. Antes de ello, también batió otro récord de precocidad en Polonia, debutando con el Lechia con 15 años y 105 días. En junio de 2024 comenzó su andadura en la selección polaca y fue convocado para la Eurocopa, donde disputó 148 minutos en los tres partidos de fase de grupos.