Son Moix registra la mejor entrada de su historia en el Real Mallorca-Barcelona

La mejor entrada de la historia de Son Moix se ha producido este sábado en el duelo entre el Real Mallorca y el Barcelona, en el que los culés se han llevado los tres puntos.

El partido y, sobre todo, el resultado, es olvidable para la afición, pero lo que quedará para la retina es que jamás, al menos en cifras oficiales, se reunió tanta gente en el estadio. Esos 23.318 espectadores no se traducen en un lleno absoluto desde que la reforma ha ampliado la capacidad hasta los 26.000, incluidas las numerosas zonas VIP. De hecho, frente a los de Flick se vieron algunos asientos libres en las gradas, por lo que todavía hay margen de mejora para el futuro. La anterior mejor entrada fue contra el Real Madrid en abril de 2024 con 23.244 aficionados en las gradas.

Las localidades estaban vendidas, por lo que el absentismo de los abonados -tiene 23.000-, habitualmente elevado, es lo que impidió que la cifra fuera más alta. La mejor entrada de la temporada anterior también se dio en la primera jornada de Liga del año pasado contra el Real Madrid con 23.010 espectadores.

El arbitraje indigna al Mallorca

El mal arbitraje de José Luis Munuera Montero indigna al Mallorca. En solo 45 minutos el colegiado andaluz arruinó el estreno liguero de los de Jagoba Arrasate, que se fue con nueve jugadores al descanso y con una desventaja de dos goles.

El partido, que ya estaba de cara para el Barcelona en el minuto siete con un gol de Raphinha, se definió en el minuto 23 con un segundo gol más que polémico de Ferran Torres. Lamine Yamal disparó desde fuera del área, el balón golpeó en la cabeza de Raíllo que cayó tendido al suelo justo delante de Munuera Montero.

El colegiado se echó el silbato a la boca, pero no pitó y la jugada acabó en el segundo tanto del equipo de Flick. Muchos jugadores del Mallorca pensaban que el árbitro andaluz iba a parar el encuentro, aunque la jugada acabó en el segundo tanto culé.