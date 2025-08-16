Raíllo: "Ferran me dice que pensaba que había pitado y que por eso chuta"

La derrota del Mallorca-Barcelona tiene poca explicación futbolística y mucha arbitral. Todo comenzó a torcerse en el minuto 23 cuando el colegiado, Munuera Montero, dio validez a un gol con Antonio Raíllo tendido en el suelo después de recibir un golpe en la cabeza. El propio central cordobés se mostró muy contundente al finalizar el partido. "Hay poco que explicar. Al final la gente lo ha visto. Hace unas semanas, el protocolo de la Liga dice que si te das un golpe en la cabeza y caes hay que pitar. Pasaron diez segundos, me mareo un poco porque me quiero levantar un poco y no puedo. Creo que da tiempo de sobra de pararlo. Que nos lo expliquen, porque cualquier jugada de choque de cabezas se detiene y esta no. El árbitro interpreta, pero si el reglamento nos dice una cosa hay que cumplirla", señala.

El capitán del Mallorca explica qué le dijo el colegiado cuando estaba en el suelo. "Munuera Montero me pide si estoy bien y le pregunto que qué ha pasado y me dice que es gol. La explicación más clara es la de Ferran Torres, que me explica que se pensaba que había pitado y que por eso chuta. Es evidente que debería haber parado y en ese momento el partido se va. La expulsión de Muriqi es un lance de juego. Y la entrada a Mateu Morey que es peor solo es amarilla. El criterio está para cumplirlo, pero la gravedad de una entrada no depende de si una entrada va más arriba o más abajo, sino con la fuerza con la que va"

En el segundo tiempo intentaron remar a contracorriente con solo nueve jugadores. "Al final solo nos queda tirar de orgullo, retarnos a nosotros mismo e intentar dejar la portería a cero en el segundo tiempo, que casi lo conseguimos. La sensación dentro del campo es un bochorno porque ni ellos pueden jugar ni nosotros podemos hacerlo con dos jugadores menos", sentencia.