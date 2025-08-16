La opinión de Gabriel Forteza del Mallorca-Barcelona: Piolín y los apellidos de los árbitros

El Lindo Gatito se comió a Piolín. Mal día para lucir en la camiseta bermellona la mascota del patrocinador. Me recordó aquellos divertidos capítulos de dibujos animados en los que el ‘pollito’ siempre salía vencedor ante el gato Silvestre.

Pues este sábado el gato se vengó y superó a Piolín. Lo que no me quedó claro es quién fue al final el Lindo Gatito, si el Barça o el árbitro del encuentro, José Luis Munuera. Porque ahora se les llama por nombre de pila y primer apellido.

Lo de citar a los árbitros por sus dos apellidos parece ser que ha pasado a la historia, como también conocer sus designaciones con demasiada antelación. Ahora se anuncian el día antes del partido.

Supongo que las cabezas pensantes habrán imaginado que con esas dos decisiones el arbitraje ya había cambiado para bien.

No sé qué pensarán después de ver lo que se está viendo, y no solo en Son Moix. La polémica arbitral ya se ha solucionado: nombramiento el día antes y por nombre y primer apellido. Caso resuelto.

Por cierto, añado a todo esto el orgullo del mallorquinista que, por perder de esta manera, está contento con su equipo al considerar que le han ‘tangado’ y por un momento ya nadie se acuerda del pobre mercado de fichajes y todas esas cosas.

Señoras y señores, niños y niñas, la Liga ya ha empezado.

La próxima semana, a las 5 de la tarde con 37 grados de temperatura, el Celta, y sin Morlanes ni Muriqi.