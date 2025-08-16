Fútbol | Primera División
L’opinió de Ricard Pla del Mallorca-Barça: Leo Roman i vuit més
Si abans de començar les diferències eren abismals, arribar al descans amb nou jugadors significava servir en safata els tres punts al rival. El partit va quedar totalment desvirtuat a partir del minut 30 amb l’autoexpulsió de Morlanes, i dos minuts després, amb la de Muriqi. El Mallorca va deixar d’existir, tot i l’exercici de supervivència davant un equip infinitament superior i que no va voler fer sang. El Barça —que no va ser culpable de res— complí amb el compromís: jugar com sap i intentar sumar els tres punts, cosa que va fer sense problemes. La calor, l’ambient enterbolit per les expulsions i el segon gol concedit al Barça feren que el joc dels dos equips no estàs a l’alçada.
Però, el futbol i els jugadors tenen i fan coses males d’entendre, fins i tot incontrolables. Només a l’estrena de la competició ja hi ha uns quants futbolistes expulsats que no podran jugar a la segona jornada. Dissortadament, l’equip que encapçala aquesta classificació torna a ser el Mallorca, amb dues baixes importants que condicionaren el partit de Son Moix.
Tornant al d’avui, és evident que, si hem de destacar cap aspecte positiu, torna a ser l’actuació de Leo Román, sense cap dubte el més connectat de tots i sobretot dels vuit companys que tenia al davant. Fins que no va arribar el cercat gol de Lamine Yamal en el darrer minut, Leo Roman va desbaratar moltíssimes oportunitats, que, si no fos per ell, encara haurien fet la ferida més fonda. Així les coses, és ben evident que el Mallorca té la porteria ben coberta amb l’eivissenc i faria falta que els companys defenses l’agombolassin més bé.
Vista la seva estrena, Leo Roman és una garantia perquè l’equip encaixi pocs gols. La pròxima jornada davant el Celta, també a Son Moix, veurem si aquest zero a tres ha afectat molt o no l’equip de Jagoba Arrasate.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jagoba Arrasate se estrena como botillero en el Frontón de Sineu
- Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca: «Necesitamos un extremo, un cuarto central y después ya veremos si hay salidas»
- Arrasate aparta a Maffeo, Larin y Luna
- El Mallorca acepta la oferta del Lyon por Greif, pero pide garantías de cobro
- El Mallorca ingresará más de seis millones por dos suplentes
- El Mallorca pone precio a la salida de Larin
- Horario y dónde ver por televisión el Mallorca-Hamburgo
- Pablo Ortells se pone firme