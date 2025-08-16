Decenas de aficionados reciben al Barça en Mallorca

El Barça ya está en Palma. El equipo azulgrana ha aterrizado poco antes de las 12 del mediodía en el aeropuerto de Son Sant Joan, tras coger un vuelo chárter en el aeropuerto Josep Tarradellas El Prat a las 11:20 horas. En la terminal de vuelos privados, en donde le esperaban un buen número de aficionados.

La visita del FC Barcelona a Palma para enfrentarse al Real Mallorca este sábado (19:30 horas/Movistar) será un visto y no visto. Con un plan de viaje de menos de doce horas, el club blaugrana quiere rentabilizar al máximo las horas que esté en la isla para favorecer el descanso y recuperación de sus futbolistas.

El intenso calor que hoy azota la isla no ha sido un impedimento para que decenas de aficionados, muchos de ellos ataviados con la camiseta del Barça, se hayan han acercado hasta el aeródromo palmesano para intentar conseguir este mediodía una fotografía o un autógrafo de las extrellas azulgranas. Lamine Yamal, Pedri o Raphinha han sido los más aclamados.

Las imágenes de la llegada del FC Barcelona a Mallorca / Ana B. Muñoz

Joan García y Rashford sí jugarán en Son Moix

Entre los expedicionarios también estaban el portero Joan García y el delantero Marcus Rashford. El guardameta catalán fue inscrito de madrugada en LaLiga, mientras que con el inglés se ha realizado el trámite antes de que tomará el avión. Ambos ya estabn incluidos desde ayer en la convocatoria de Hansi Flick. No podrán jugar, pese a que han viajado con el equipo, Gerard Martín, Szczesny y Roony Bardghji, ya que la inscripción no se ha podido realizar a tiempo.

El autobús que ha recogido a la plantillas les trasladará al hotel Valparaíso, donde comerán y descansarán hasta la hora de tener que desplazarse a Son Moix para medirse al Mallorca. Con el partido fijado a las 19:30 horas, se espera que alrededor de las 18 el autobús blaugrana ya esté en el estadio.