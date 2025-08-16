Fútbol | RCD Mallorca
La afición del Mallorca recibe al equipo en Son Moix
Cientos de seguidores bermellones se acercaron a animar a los pupilos de Arrasate a la entrada al estadio
Cientos de seguidores han animado al Mallorca a su llegada a Son Moix. A pesar del calor, han querido dar un último empujon a los jugadores bermellones antes de saltar al terreno de juego en su estreno en casa contra el Barcelona este sábado a las 19:30 horas (Movistar).
La afición local ha coreado algún cántico como: "Alé, Real Mallorca alé. Alé, Real Mallorca alé". Se espera un lleno absoluto. No queda ninguna a la venta y el aspecto del estadio dependerá de cuántos de los 23.000 abonados ocuparán sus asientos para batir la mejor asistencia del año pasado que se logró el primer partido de la Liga pasada contra el Real Madrid después de que 23.010 espectadores llenaran las gradas de Son Moix.
Llegada del Barça
Solo unos instantes después, ha aparecido el autobús del Barcelona para el que también estaban preparados bastantes seguidores que quieren ver a sus ídolos como Lamine Yamal, Raphinha o Pedri. Algunos aficionados del Mallorca han silbado tímidamente su llegada.
Casi tres meses después, el balón volverá a echar a rodar en Son Moix con la intención de que el arranque sea igual de bueno o incluso mejor que la temporada pasada, donde con un gol de cabeza de Muriqi, sumaron un punto contra el Real Madrid, que era vigente campeón de liga, como ahora el Barcelona.
