RCD Mallorca

El Mallorca tendrá camiseta especial para el estreno en Liga contra el Barça de este sábado

El conjunto bermellón recibirá en su primer partido del campeonato al actual campeón

La nueva camiseta del Real Mallorca para el primer partido contra el Barça.

La nueva camiseta del Real Mallorca para el primer partido contra el Barça. / @RCD_Mallorca

Redacción Deportes

El Mallorca estrenará camiseta ante el Barcelona en el primer partido de Liga. El club ha lanzado una campaña en redes sociales en la que este sábado los jugadores saltarán al verde de Son Moix frente al FC Barcelona con una versión única de nuestra primera equipación: en el centro del pecho lucirá Gelpiyo, la entrañable mascota de la compañía japonesa Taica.

Esta camiseta es parte del acuerdo que firmó el club mallorquín con la multinacional nipona, patrocinador principal global de esta temporada y al menos, la siguiente.

Noticias relacionadas y más

Gelpiyo es un simpático pollito amarillo de espíritu alegre que simboliza cercanía, energía y optimismo. El animal se convierte así en protagonista de esta camiseta exclusiva que ya está a la venta en la página web oficial del Real Mallorca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents