Kumbulla, rumbo al Mallorca cedido y con una opción de compra de 8 millones

Luz verde al fichaje de Marash Kumbulla por el Real Mallorca. El defensa de 25 años escogió al conjunto bermellón por delante de otras opciones de la Liga y ahora, según ha desvelado el periodista Fabrizio Romano, el acuerdo ya es total entre la Roma y el club bermellón. El defensor, que en principio viajará a Palma en las próximas horas, jugará este curso como cedido con una opción de compra de ocho millones de euros.

Kumbulla ya conoce la Primera División española. De hecho, el curso pasado estuvo cedido en el Espanyol, siendo una pieza imprescindible para su técnico, Manolo González, y llegando a disputar 35 partidos de Liga y anotar tres tantos. Precisamente su estreno goleador en LaLiga fue en el triunfo ante el Mallorca en la primera vuelta, cuando el conjunto perico venció por 2-1.

Con su llegada, a falta de la firma, el Mallorca se asegura un central de gran proyección para retar a la pareja Raíllo-Valjent tras la marcha de Copete al Valencia y de Van der Heyden al Gent.