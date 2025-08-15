Fútbol. Primera División.
Kumbulla, rumbo al Mallorca cedido y con una opción de compra de 8 millones
El conjunto bermellón llega a un acuerdo con la Roma por el central italiano-albanés, que viajará a la isla en las próximas horas para firmar su contrato
Luz verde al fichaje de Marash Kumbulla por el Real Mallorca. El defensa de 25 años escogió al conjunto bermellón por delante de otras opciones de la Liga y ahora, según ha desvelado el periodista Fabrizio Romano, el acuerdo ya es total entre la Roma y el club bermellón. El defensor, que en principio viajará a Palma en las próximas horas, jugará este curso como cedido con una opción de compra de ocho millones de euros.
Kumbulla ya conoce la Primera División española. De hecho, el curso pasado estuvo cedido en el Espanyol, siendo una pieza imprescindible para su técnico, Manolo González, y llegando a disputar 35 partidos de Liga y anotar tres tantos. Precisamente su estreno goleador en LaLiga fue en el triunfo ante el Mallorca en la primera vuelta, cuando el conjunto perico venció por 2-1.
Con su llegada, a falta de la firma, el Mallorca se asegura un central de gran proyección para retar a la pareja Raíllo-Valjent tras la marcha de Copete al Valencia y de Van der Heyden al Gent.
- Jagoba Arrasate se estrena como botillero en el Frontón de Sineu
- Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca: «Necesitamos un extremo, un cuarto central y después ya veremos si hay salidas»
- Arrasate aparta a Maffeo, Larin y Luna
- El Mallorca acepta la oferta del Lyon por Greif, pero pide garantías de cobro
- El Mallorca ingresará más de seis millones por dos suplentes
- El Mallorca pone precio a la salida de Larin
- Horario y dónde ver por televisión el Mallorca-Hamburgo
- Pablo Ortells se pone firme