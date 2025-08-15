Arrasate: "Tenemos que acercarnos a la excelencia ante el Barcelona"

Jagoba Arrasate es consciente de que para que el Real Mallorca saque un punto ante el Barcelona este sábado tendrá que rozar la perfección. "Tenemos que acercarnos a la excelencia", ha comentado el técnico bermellón en la rueda previa al choque frente al FC Barcelona. "Es el campeón de Liga, ha hecho una buena pretemporada y está en un buen momento. Tenemos que acercarnos a nuestra mejor versión. Todo pasa por defender bien ante un equipo que genera muchas ocasiones de gol. Ha normalizado hacer 4-5 goles por partido ante cualquier rival. Hay que atacarle y hay que tener fluidez con el balón", ha analizado.

El mercado de fichajes ha sido el gran protagonista de la comparecencia del de Berriatua. "Como todos los equipos, hay tres jornadas y el mercado está abierto, no nos gusta y hay que asumirlo. Lo normal es que haya salidas y entradas. Lo que importa ahora es el partido y estamos en disposición de afrontarlo con lo que están. Apartamos el mercado y nos centramos en LaLiga", ha destacado.

"Dije que era importante hacer un buen mercado, no un mercado rápido. Cuando se cierre el mercado me preguntaréis y podré hacer una valoración más exacta. Con lo que ha venido estoy contento, de lo que está por venir, si vienen los que pensamos, estaré contento también", ha añadido acerca del papel de la entidad mallorquinista este verano.

Arrasate también ha hablado sobre los casos de Maffeo y Larin, ambos desconvocados al estar más fuera que dentro del club, o Greif, cuya salida no se acaba de concretar. "No es fácil, hay situaciones individuales delicadas. Tengo que pensar en el grupo y convoco a los que pienso que pueden aportar. Hay otros jugadores que no tienen la mente aquí. Veremos cuando acabe el mercado, tengo que pensar en el colectivo", ha puntualizado.

El técnico vasco ha aclarado que el catalán, el canadiense y Luna no fueron apartados del entrenamiento, pero que no están del todo concentrados como para sumar al grupo. "A veces se sacan conclusiones que no son acordes a la realidad. Hemos entrenado con 23 de campo, en ejercicios hacían falta 20 y salieron ellos tres, pero luego otros. No están apartados. Luna ha pedido salir; Maffeo y Larin entienden que no están para aportar".

Tras la inscripción de Mateo Joseph, solo falta la de Bergström en el Mallorca. Una buena situación comparada con la de otros equipos como el Levante o el Sevilla. "Muchas cosas adulteran la competición. Suscribo las palabras de Íñigo Pérez de ayer. Nos quejamos mucho, pero luego no hacemos nada. Tenemos que apechugar", ha criticado, a la vez que ha mostrado su rechazo a la idea de que el Villarreal-Barcelona se dispute en Miami: "A mí no me gusta. Hace tiempo que la guarnición se comió al solomillo. Quejarse no vale de nada, hay que hacer algo. Estamos aceptando todo, hay que hacer otro trabajo, no sirve de nada protestar aquí".