Marash Kumbulla prefiere al Mallorca

Pese a que el inicio de LaLiga 2025/26 ya está aquí, el mercado de fichajes no para. El Real Mallorca, que tiene muchos frentes abiertos en las salidas y necesidades por cubrir, parece que ya ha encontrado la pieza que busca para el centro de la defensa tras la marcha de José Copete al Valencia y de Siebe Van der Heyden al Gent.

Se trata de Marash Kumbulla, central italiano nacionalizado albanés que pertenece a la Roma. Según informó el periodista especializado en el mercado de fichajes internacional Fabrizio Romano, el futbolista de 25 años habría descartado otras ofertas y se habría decantado por la del club bermellón, en un acuerdo en principio de cesión.

El defensor ya conoce la Primera División española. De hecho, el curso pasado estuvo cedido en el Espanyol, siendo una pieza imprescindible para su técnico, Manolo González, y llegando a disputar 35 partidos de Liga y anotar tres tantos. Precisamente su estreno goleador en LaLiga fue en el triunfo ante el Mallorca en la primera vuelta, cuando el conjunto perico venció por 2-1.

Kumbulla, que pertenece a la Roma desde la temporada 2020/21, no ha convencido a su entrenador, Gian Piero Gasperini, y quería regresar a España. Contaba con el interés de equipos como el Alavés, el Sevilla, el Espanyol o el Cagliari, aunque todo indica que la oferta del Mallorca es la que más le agrada. A pesar de que llegaría con un rol suplente por la inquebrantable dupla que forman Raíllo y Valjent, también es consciente de que gozaría de muchos minutos, ya sea por sanciones, lesiones o por la posible idea de Jagoba Arrasate de volver a emplear tres centrales, en especial al jugar fuera de casa o ante equipos grandes que obliguen a resguardar más la portería propia.

Actualmente, el Mallorca cuenta con Raíllo, Valjent y David López como centrales, con el refuerzo del cubano Leo Sánchez. La figura de otro central con experiencia de primer nivel se hace indispensable para evitar riesgos innecesarios. A falta de que Roma y Mallorca negocien los términos del acuerdo, todo apunta a que Kumbulla será el siguiente en desembarcar en Son Moix.